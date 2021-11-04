偵探認非禮及製兒童色情品　稱受同癖好亡父影響　感謝警員拘捕

私家偵探於去年在於葵涌及黃大仙等區非禮多名女童，包括以拍校徽為由，引女童到梯間摸胸及掀其裙底等，事後警方在其手機發現多段兒童色情照片及影片，控以非禮、製作兒童色情物品等共8罪。被告今（4日）在西九龍法院承認所有罪名，辯方求情透露，被告的亡親亦對兒童色情有偏好，被告在照顧重病父親重時，二人「困獸鬥」下不知不覺受到影響。另被告被捕後曾向警員致謝，稱：「如果唔係佢及時拉到我，我都唔知我會變成點。」案件押後至11月18日判刑，以待索取心理及精神報告。



被告叶厚鑫（30歲），報稱私家偵探，被控8罪：向16歲以下兒童作猥褻行為、製作兒童色情物品、作出有違公德的行為、公眾地方作出擾亂秩序的行為、制作和管有兒童色情物品、及3項猥褻侵犯。

帶9歲女童到後樓梯看其陽具

案情指，被告於去年5月8日下午，在慈正邨正和樓向女童W（9歲）搭訕，詢問W是否認識相中女童，卻突然將W拉至正和樓22樓後樓梯，並在其面前掏出陰莖手淫，要求W除口罩看清楚及觸碰其陰莖。W拒絕，被告遂將其帶回地下後離開，W回家將事件告知母親後報警。

藉詞拍校徽乘機摸胸

及至7月7日，被告自言因見到兩名女童X（12歲）和Y（16歲）校服漂亮，從而上前搭訕，並稱想拍攝校徽片段，卻故意伸手觸碰女童胸部。他成功觸碰一名女童，並拍下相關片段。另於9月1日，被告跟隨女童Z（13歲）到便利店，拍攝其裙底片段。其後又故技重施，稱因進行校服調查而請求拍攝校徽，並乘機觸碰Z胸部，又從後揭起Z裙底。

認有接觸女學生的癖好

被告於9月3日被捕，稱有接觸女學生的癖好，因「鹹濕」犯案。警方其後檢驗其手機，發現被告於2019年中在長沙灣蘇屋部拍攝3個錄像及3張照片，內容包括：被告把一名不知名女童的手放在自己陰莖上手淫、把陰莖放進女童口內並射精。另網罪科後來在其雲端儲存內發現載有兒童色情物品，包括145個錄像片段及128張照片。被告事後承認只有他本人可以登人涉案雲端儲存，他有看過部份錄像，但沒有傳送給他人。

照顧病父時不知不覺間受影響

辯方求情時指，被告工作是幫一些公司調查工傷索償人士。犯案是因早前家庭出現巨變，父母於2014年離婚，母親帶著其兩個弟弟離家。他指其父亦有與被告相同的癖好，並於2018年確診胰臟癌，須長時間留在家中，形容被告留家照顧父親猶如「困獸鬥」，在不知不覺間受影響。

曾向錄口供警員致謝

據被告自撰的求情信，他自言對於對涉案女童心中留下不可磨滅的陰影，已感到十分後悔。在其被捕後，被告曾向為其錄取口供的兩名警員致謝，稱「如果唔係佢及時拉到我，我都唔知我會變成點。」被告又指其愧對家人，特別是任職警務人員的其中一位弟弟，害怕會因本案而影響其升遷。

案件編號：DCCC 270/2021