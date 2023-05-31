巴士加價｜72線加逾$1城巴最多　九巴6非過海線破$20　一文看票價

行政會議昨日（30日）通過全部五間專營巴士公司加價申請，扣除隧道基金後九巴獲批加價3.9%、城巴及新巴加價4.9%、城巴的機場及北大嶼山線加價4.2%、龍運巴士加價4.2%、以及新大嶼山巴士加價7.0%，新票價將於6月18日生效，當局指九成乘客額外多付0.5元車資、幾乎所有人只多付1元。



五間巴士公司大部份線路新票價今日（31日）出爐，根據運輸及物流局最新文件顯示，部份路線實際加幅超過上述的平均加幅百分比，撇除通宵路線及嶼巴假日收費後，加價最多為城巴機場線A10號線，由原來48元加價2.3元，新收費50.3元，加幅達4.8%，較平均加幅多0.6個百分點。九巴則有六條非過海路線在加價後一程超過20元，包括268C、269C、269B及269C等新界往九龍市區路線，收費由19.3元增加至20.1元，加幅約4.1%，較平均加幅高0.2個百分點。



+ 5

運輸及物流局今日向立法會提交文件交代專營巴士加價事宜，五間巴士公司大部份路線票價表亦出爐。儘管運輸及物流局局長林世雄昨日強調幾乎所有乘客在加價後多付車資不多於1元，文件顯示的路線中發現有72條路線加價超過1元、甚至加至2元以上，部份路線的實際加幅亦大於公布的「加權平均加幅」。

文件顯示，撇除通宵路線及嶼巴假日收費外，加價金額最多為城巴來往鴨脷洲至機場的機場快線A10號線，加價2.3元，收費亦由原來48元加至突破50元大關、達至50.3元，加幅約4.8%，較獲批加幅4.2%高出0.6個百分點。其餘A12、A17、A26、A29及A29P等機場線，其加價金額亦達2元至2.1元，實際加幅亦有4.6%至4.8%不等。

▼九巴及龍運大部份路線新票價表▼



+ 11

至於九巴大部份加價金額均在1元或以下，但有多條非過海路線新收費突破20元，均屬於元朗、屯門及天水圍來往市區路線，包括路線263A、263C、268B、268C、269B及269C，當中來往屯門至大埔或科學園的263A及263C均只在繁忙時間開出，其餘則是來往元朗或天水圍至紅磡或觀塘，六條線由原來19.3元加價至20.1元，加價8毫，加幅達4.1%，也超過公布加幅0.2個百分點。

九巴較多人乘搭的路線，例如來往中秀茂坪及尖沙咀碼頭的1A，則由7.6元加至7.9元；來往大埔至觀塘的74X則由10.7元加價至11.1元；慈雲山至尖沙咀的5C號線則由6.2元加價至6.4元。

▼城巴機場線、新巴及城巴（專營權一）新票價表▼



+ 3

城巴（專營權一、市區線）及新巴方面，加價金額也幾乎在1元或以下。當中過海路線來往荃灣至港島區的路線930及930X由18.8元加價至19.6元；天水圍至港島區的路線967及969由24.7元加價至25.7元。市區路線來往海怡半島至金鐘的90B由7元加價至7.4元；華富至會展的40M則由6.5元加價至6.9元；來往小西灣至中環的788號線則由7.7元加價至8.1元。

嶼巴則因分成星期一至六，以及星期日和公眾假期收費，撇除旅遊、通宵及特別服務路線外，加價金額平日收費介乎3毫至9毫不等；假日車費加價額則由6毫至2.9元不等，當中昂坪路線2號線及23號線假日收費將加價2.9元，由原來31元加至33.9元。

▼嶼巴新票價表▼

