巴士加價｜城巴稱加價難扭轉虧損　運輸局反指今年可收支平衡

行政會議批准五間專營巴士公司加價，運輸及物流局今日（31日）向立法會提交文件，交代加價的詳情。城巴新巴早於疫情前已錄得虧損，今早城巴指短期內沒有客觀因素扭轉虧損狀況。不過運輸及物流局的文件指，相信在加價後，新巴及城巴的市區線，在2023年可達致收支平衡， 然後在2024年及2025年獲得中等水平的固定資產平均淨值回報。

至於疫情下仍有盈利的九巴，局方指，如不加價會於2023至2025年內錄得虧損。不過由於九巴的財力較其他專營權公司雄厚，相信較溫和的加幅已經足夠。



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政府公布，批准九巴加價3.9%、城巴及新巴加價4.9%、城巴的機場及北大嶼山線加價4.2%、龍運巴士加價4.2%、以及新大嶼山巴士加價7.0%。

城巴新巴去年初每月虧損6000萬元

翻查資料，新巴及城巴市區線早於2017/18年起，便已開始錄得虧損；城巴專營權二的機場線等服務，亦於疫情下開始虧損。2022年初時，兩巴曾透露每月虧損6,000萬元。被問及加價申請是否難以扭轉虧損，城巴財務總監王世揚今日（31日）表示，現時面對不同經營成本壓力，例如燃油、薪金等，短期內沒有客觀因素扭轉虧損狀況。

局方認為合併及加價後 明年起有利潤

運輸及物流局向立法會交代五間專營巴士的加價理據。對於城巴新巴的市區線，局方指，兩巴7月1日合併後，可逐本節省成本，但如不加價，2023年仍會虧損；實施加價後，則2023年可達致收支平衡， 然後在2024年及2025年獲得中等水平的固定資產平均淨值回報。然而，未來三年的預計利潤總額，仍少於過去數年的累計虧損。

該局又預計，兩巴99.8%的市區線，其加幅為1元或以下，86%的增幅更是0.5元或以下，不過主要服務遊客的路線會實施相對較高的加幅。另外，票價較高昂的路線，加幅相對較低；但票價較低的路線，其加幅則相對略高。

城巴新巴過往的營運情況



城巴機場線明年方可轉虧為盈

至於機場巴士，運輸及物流局指，龍運和城巴（專營權二）分別可於今年和2024年轉虧為盈，其中後者今年仍會錄得負固定資產平均淨值回報，但預期情況將在2024及2025年明顯改善。當局指，加價有助兩個專營權回復穩健，恢復足夠財政能力，為其巴士服務作出必要的中長期投資。

當局預計，約99.8%的龍運乘客，以及約95%的城巴（專營權二）乘客，其票價增幅將為2元或以下；約85%的龍運乘客和72%的城巴（專營權二）乘客，其票價增幅為1元或以下。

九巴財力雄厚 僅批溫和加幅

九巴於疫情下仍然錄得盈利，今次同樣獲批加價。運輸及物流局指，如不加價，預計九巴於2023至2025年內錄得虧損，其固定資產平均淨值回報將接近或稍低於零，相信九巴需要加價，才可令財務狀況回復到較穩健和可持續的水平。不過由於九巴的財力較其他專營權巴士公司雄厚， 因此較溫和的加幅應已足夠。

疫情下五間專營巴士公司的營運情況（立法會文件）

當局預計，約99.9%的九巴乘客的票價增幅為1 元或以下；約90%乘客的票價增幅為0.5 元或以下，其中主要服務遊客，以及非日常乘客的路線，會實施相對較高的加幅。

嶼巴加價後 今年度可轉虧為盈

至於嶼巴，運輸及物流局指，雖然已假設嶼巴邊境路線的載客量，將有較大幅的回升，但如票價維持不變，預計嶼巴在未來數年仍會出現顯著虧損，如此虧損額不可持續；而且嶼巴將在數年內，面對其他交通工具的競爭。當局認為，嶼巴需要在未來數年改善財務狀況， 確保有能力渡過中間一段時期，估計加價後可在2023/24年度轉虧為盈。