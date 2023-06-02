校園欺凌｜英華小學校長憶中學遭同學語言攻擊　幸心靈強大走過

校園欺凌問題嚴重，過去3個學年，學校處理涉及校園欺凌的學生個案數目，平均每年大約380宗。英華小學校長陳美娟今早（2日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，其中學時代亦曾遭受到欺凌，例如有同學亂改花名、說話攻擊，稱「見到你前面想打你後面。」她認為，當教師發現疑似欺凌時，應盡量找出涉事及目擊欺凌的學生，先不談論對錯，將問題逐一拆解。此外隨著時代變遷，她認為網絡欺凌更為嚴重，惟問題難以解決，需要從教育著手，讓學生自小學會同理心。



英華小學校長陳美娟。（資料圖片／盧翊銘攝）

因外表被同學言語欺凌 遵從父親教誨笑面迎人

陳美娟表示，中學時代曾轉校就讀中二，不久後便在新校便被同學以其外表改花名。她指，當時並不認識欺凌她的同學，主為隔壁班或其他班級，以女孩子為主，惟一旦在校內遇見，她們會走到身旁在耳邊輕聲說︰「見到你前面想打你後面。」

陳續指，第一次受到言語欺凌時感到愕然，因為雙方並不認識。她慶幸與父母關係好，校內亦結識到相熟朋友，心靈足夠強大，去面對欺凌經歷，未有受太大影響。她指，當時想到父親的教誨，做人要以德報怨，更笑著向該名同學打招呼︰「我望住同佢講咗聲早晨。」最終她飽受欺凌持續近兩年後，隨著在校內不斷認識新朋友，情況逐漸開始改善。

反省自身可能印象「囂張」 學習成為愛笑的人

不過陳美娟回想起中學的經歷，笑指被受欺凌可能「拜老師所賜」，由於她備受教師寵愛，例如班上所有同學罰企時，只有她獲網開一面，推斷因此被同學討厭。她亦曾想到會否因平日不苟言笑，觀感上較為囂張，通過反省後成為一個愛笑的人。

直至畢業後外出工作，某日陳偶遇曾欺凌她的舊同學，被告知︰「我都唔明嗰陣點解咁憎你。」事過境遷，她認為當時的經歷只是人生路上的磨練，感恩從小家庭美滿，亦有寵愛她的朋友及教師。

本港校園欺凌問題嚴重。（GettyImages）

教師應教導學生尊重他人 解決疑似欺凌先不論對錯

陳美納娟亦認為，生活上沒可能均獲得所有人認同及喜愛，「唔需要多個敵人，亦唔需要個個都做到朋友」，呼籲教師需要教導學生同理心，釋放自己及寬恕別人；當校內發生疑似欺凌時，盡量找出涉事及目擊欺凌的學生，先不談論對錯，應將問題逐一拆解，最終達至和解及諒解。

目前除了校園欺凌外，其實問題亦延伸至互聯網。陳美娟認為網絡欺凌現象更為嚴重，學生可通過匿名或洗版、移除朋友、負評等方式，更害易造成傷害。她認為情況確實難以阻止，教師只能從教育著手，例如著重資訊素養，提醒學生在網上要尊重他人。「揸車出街要考牌，但互聯網冇呢樣嘢。」