校園欺凌｜四成中學生曾睹同學孤立他人　旁觀者感無力學校無幫助

MWYO青年辦公室去年調查發現，約43%中學生曾目睹言語欺凌，約40%中學生曾目睹同學孤立他人，另有36%中學生曾目擊網絡欺凌。然而，作為旁觀者，他們往往會因為朋輩眼光，未有伸出援手，加上學校支援不足，令欺凌事件變本加厲。



中六生Katie（化名）透過製作影片抒發她作為旁觀者的感受，坦言大部分同學目擊欺凌都會默不作聲，因擔心自己會變成下一名受害者，又認為老師或學校未能於欺凌事件之中提供任何協助，令她感到很無奈：「我夠知佢唔啱啦，咁我可以點啫，唔知可以點樣處理，所以都好灰。」



MWYO建議教育局制訂專門應對校園欺凌的教師培訓課程，內容涵蓋旁觀者教育，又建議政府設立「青年網絡安全專員」，與警方的學校聯絡主任合作跟進網絡欺凌個案。



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MWYO辦公室於去年7月起，邀請年青人透過作品抒發曾遇見或經歷的欺凌感受，總共收到144份文字、相片、短片和圖畫作品，並收回約120份問券，發現43%中學生於過去6個月曾目睹言語欺凌，約40%中學生曾目睹同學孤立他人，另有36%中學生曾目擊網絡欺凌。

Katie（化名）與同學共同創作了一段兩分半鐘的影片，以「輪迴」的概念喻意目擊欺凌者其實有不同選擇。她的靈感來源，來自於中二時班上一名同學被欺凌的事件，當時她未有即場阻止。她坦言，就算欲向被欺凌者提供協助或做朋友，亦不會「好出面」，皆因憂慮自己會成為下一個受害者。

當時老師亦知悉事件，惟在同學追問下回覆稱已「私下處理」，不過問題卻未有改善，令作為旁觀者的Katie感到無能為力，亦認為學校並不重視校園欺凌事件：「我夠知佢唔啱啦，咁我可以點啫，唔知可以點樣處理，所以都好灰」。

我會覺得可能係制止同埋減少欺凌，主流學校大都會舉辦講座、教育宣傳，咁其實我哋個個都知欺凌唔啱㗎喇，咁你咁同大家講，欺凌人嗰個人聽完個talk 之後可能會覺得你係咪串我、暗示緊我，可能增加咗去各種更加想恰人嘅咸覺，導致欺凌嘅行為更加嚴重。 Katie（化名）

Natalie（化名）以畫作描繪旁觀者的無奈，表達彷彿有一股無形壓力令旁觀者退縮。（盧翊銘攝）

曾受欺凌 倡老師更主動關心學生

Natalie（化名）則以畫作描繪旁觀者的無奈，認為彷彿有一股無形壓力令人退縮。 她承認自己也曾遭校園欺凌，遇到類似事件同學都不敢向老師「告狀」，害怕將事情鬧大，對方會用更極端的手段報復，認為老師應要更主動關心學生， 平日要留意學生是否出現異樣，及時提供支援。

MWYO社區及外展總監胡穎怡指，年青人世界之中，欺凌行為或會視之為「玩下啫」，未有意識到一句說話可能已經傷害了他人，甚至連老師都會回以「佢哋玩下啫」解決欺凌事件，故此教育十分重要：「嗰種同理心喺邊度呢？我哋點樣讓年青人覺得係『玩吓』嘅時候，consider（考慮）人哋係咪咁樣諗呢」。

根據教育局訓育及輔導個案問券調查，2018/19學年錄得290名學生涉及不同類別的校園欺凌個案；2020/21則跌至155宗。MWYO研究員陳宇謙指，有關調查只涵蓋公中學，而且只包括了由老師申報予教育局的數字，現實大部份欺凌個案未上至老師層面已經「消失於無形」。他又提及，香港救助童會調查結果顯示，近25%的中學生經常或有時擔心被欺負。

展覽部份作品：



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MWYO與26位中學生進行焦點小組訪談發現，他們大部份明白欺凌是不對的，他們遇見欺凌但未能施予援手，自身也會出現負面情緒。一般學生面對欺凌時比較被動，怕介入事件會「做醜人」情況尷尬，寧願「多一事不如少一事」，又擔心自己不具備干涉欺凌的調解及心理輔導能力，出頭後自己會成為下一個受害者。

陳宇謙指出，學校沒有明確的欺處理機制，亦不是所有老師也懂得如何處理欺凌。他又提及，網絡欺凌屬於「三不管」地帶，學校往往會以事情並非在校園內發生拒絕處理。

MWYO建議學校利用周會及班主任課等時間，邀請校外機構向學生j教授基礎的心理輔導及衝突調解技巧，讓他們有信心在遇到欺凌時能夠作出正確的行動，並在教育局指引內加入更多與旁觀者相關的內容，以及非政府組織及心理學家等持份者合作，制訂專門應對校園欺凌的教師培訓課程。

另外，MWYO建議政府設立「青年網絡安全專員」與警方的學校聯絡主任合作，跟進學校轉介的網絡欺凌個案，要求社交平台成互聯網服務商刪除內容，並與學校合作，向學生講解遇到網絡欺凌時可以如何幫助受害者。

MWYO營運總監葉維昌認為，過去三年疫情由過去欺凌的問題由現實世界一直伸延至網絡世界。（MWYO提供）

所有作品已於Instagram專頁及線上畫廊展出，MWYO精選58份作品即日起至本月26日假中環街市地下互動牆（Interactive Wall）舉行展覽，免費供公眾參與。MWYO營運總監葉維昌說，希望透過今次作品展，讓大眾正視青年心聲，了解學生在創作背後怎樣以旁觀者的身份去了解欺凌。

「欺『零』何時」作品展暨研究發布會詳情



日期： 2023年2月23至26日

時間： 11：00－20：00

地點：中環街市地下Interactive Wall （近金源米行）

香港中環皇后大道93號及德輔道中80號