民建聯圓桌會議研打擊校園欺凌　教聯會：事主憂失去朋友寧不求助

民建聯婦女事務委員會今日（28日）舉行「如何打擊校園欺凌行為」圓桌會議。教聯會副主席王惠成表示，不少學生分不清欺凌和嬉戲的分別，受欺凌的學生或因為不想失去朋友選擇不求助。他強調教育工作者應承擔責任，保持警覺及主動了解行為有異學生，並教導學生嬉戲和欺凌的分別。

教育局副局長蔡若蓮出席圓桌會議時強調，教育局一直關注校園欺凌問題，並對行為零容忍，又指要從根源解決校園欺凌問題，包括培養學生正面價值觀及做好情緒管理。



民建聯婦女事務委員會舉行「如何打擊校園欺凌行為」圓桌會議。（李澤彤攝）

八成教師曾處理學生欺凌問題 受欺凌者或唔想搞大件事

校園欺凌問題時有發生，教聯會副主席王惠成表示，根據2019年調查，有八成老師曾處理學生欺凌的經驗，個案大涉及言語性欺凌及排斥性欺凌，網絡欺凌更是越來越普遍。他又指，不少學生分不清欺凌和嬉戲的分別，受欺凌的學生或因為不想失去朋友「唔想搞大件事」，選擇不求助。

他說，現時學校處理欺凌的個案大多以教育的方式處理，強調教育工作者應承擔責任，保持警覺及主動了解行為有異學生，並教導學生嬉戲和欺凌的分別。家長亦應從少培養子女的同理心，當子女犯錯時應即時矯正，若發現子女牽涉欺凌，應鼓勵子女說出原因，找出動機再加以輔導，以遏止欺凌行為蔓延。

疫情下中小學需暫停面授課，王惠成指，網課有機會令學生缺少與人相處的時間，加上即使可以半日面授課學校亦需要追趕課程，擔心會影響學生在復課後如何與人相處，認為學校應該加強相關工作。

教聯會副主席王惠成表示，不少學生分不清欺凌和嬉戲的分別，受欺凌的學生或因為不想失去朋友選擇不求助。（李澤彤攝）

家長因擔心秋後算帳 沒有向校方正式投訴

教育局早前回應立法會質詢時表示，由2019年至今接獲41宗有關校園欺凌的投訴個案，當局已完成37宗個案的處理，有7宗投訴個案成立或部分成立。

民建聯葛珮帆表示，民建聯接到多宗有關子女受校園欺凌的家長求助個案，直指教育局接獲41宗投訴未能反映實況：「（個案）唔止40幾宗，（教育局）只收到一少部分。」有家長因擔心被抽後算帳或求助無門，故沒有正式投訴，部分學校亦未必會就每件疑似欺凌事件通報教育局。

民建聯葛珮帆表示，民建聯接到多宗有關子女受校園欺凌的家長求助個案。（李澤彤攝）

蔡若蓮：教育局對欺凌行為零容忍

教育局副局長蔡若蓮出席圓桌會議時強調，教育局一直關注校園欺凌問題，並對行為零容忍。她續指，教育局已從多方面著手處理校園欺凌行為，包括發出指引及學校手冊，訂明校方如何處理、跟進欺凌行為及釐清通報渠道。蔡說，教育局設有適當制度防止及預防校園欺凌，德育課程架構中亦列明，學校應培育學生正面的價值觀和態度，其中包括培養同學的品格及同理心。

她又重申，如學校遇嚴重事件，例如欺凌事件中牽涉教師，或出現嚴重暴力或傷亡等，學校必須通知教育局。如涉及懷疑受到虐待的個案，學校亦應直接諮詢社會福利署，情況嚴重時學校應即時報警。

被問到於學校加裝閉路電視能否有阻避免校園欺凌問題，蔡就指，任何有效預防和制止校園欺凌問題的措施當局亦會考慮，雖然安裝閉路電視或具阻嚇，但最關鍵是從根本著手，培養學生正面價值觀及做好情緒管理。

教育局副局長蔡若蓮出席圓桌會議時強調，教育局一直關注校園欺凌問題，並對行為零容忍。（李澤彤攝）

建議教育局嘗試關注校園欺凌工作小組

家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊建議，政府應檢討現時應對校園欺凌的法例，教育局亦應常設關注校園欺凌的工作小組，從而提高公眾對校園欺凌的關注及意識，以及定期為學校教師及家長提供相關工作坊；學校內的家長教師會亦應積極應對校園欺凌問題，例如多舉辦工作坊，以及以創意手法推廣預防校園欺凌。