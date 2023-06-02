黃鴨游走24個港鐵站　金鐘站鴨蹤處處　鴨子臉天窗等打卡位一覽

由荷蘭藝術家霍夫曼(Florentijn Hofman)創作的巨型橡皮鴨在10周年重臨香港，周四（1日）起橡皮鴨更以各種姿態現身港鐵金鐘站的車站月台、玻璃幕牆、樓梯、扶手電梯等。當中最矚目的為「橡皮鴨期間限定E出口」外的六米高半圓玻璃天幕。



+ 6

扶手電梯、月台滿佈鴨蹤

橡皮鴨港鐵藝術之旅由金鐘站啟航「游走」至不同社區，合共覆蓋24個港鐵車站。其中，金鐘站作為最接近維港上暢游的一雙18米高巨形橡皮鴨的起步點，已化身成橡皮鴨主題車站——月台、樓梯、扶手電梯、牆壁等位置都滿佈小鴨蹤影，大如整隻橡皮鴨，小如水滴、腳印等設計。

位於金鐘站E出口的6米高×24.5 米闊半圓玻璃天窗更化身為活潑精靈的鴨子臉，採用半透光貼紙，成為港鐵最大規模的戶外公共藝術裝置，呼應藝術家霍夫曼創作初心，以無限放大的童心吸引繁忙都市人的目光，鼓勵乘客停下來感受和細味生活片刻。

+ 20

此外，全新造型系列「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」，揉合了本地歷史、地標、文化風俗及社區元素， 將限定出現於全港18個不同港鐵車站。首批富香港地道特色的迷你鴨造型多變已登陸18個港鐵站，包括著名地標如尖沙咀鐘樓；地道美食如點心；節慶如舞火龍、醒獅；文化如大戲棚及大佛；公共交通工具如鐵路、小巴與的士等等，乘客可在每一個車站發掘既熟恐且獨特的香港元素。第二批六款香港特色系列將於6月12日推出。

▼2013年巨型橡皮鴨▼



+ 5

香港站屏幕小鴨掉落 彈出心心

香港站亦可見到橡皮鴨的蹤影，香港站首次曝光的大型數碼全景互動顯示區更率先由橡皮鴨打頭炮，屏幕上巨型橡皮鴨彷如暢游維港般輕輕搖晃，現身港鐵站與乘客互動，屏幕上方亦不時會落下小鴨，通過感應装置，碰到途徑乘客頭部便會彈出心型圖案。

《橡皮鴨二重暢》展覽亦將於6月10日在維港展出，屆時市民可以經E2出口搭扶手電梯，經行人天橋，可以到達中環海濱長廊，路程僅需5分鐘。