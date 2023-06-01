黃鴨訪港｜6.10起結伴游維港　駐中環海濱長廊海面　面向添馬公園

黃鴨迷注意！巨型黃色「橡皮鴨」（Rubber Duck）2013年在維港展出，時隔十年，黃鴨再次來港，更是「打孖」現身。主辦單位今日（1日）公布，橡皮鴨將首度偕同伴雙雙暢遊維多利亞港，6月10日起開放予公眾，展期視乎天氣等情況而定，預計為期約兩星期，橡皮鴨將停駐在維港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）。



橡皮鴨將首度偕同伴雙雙暢遊維多利亞港，6月10日起啟航「游」去維港中西區海濱長廊中環段。（主辦單位提供）

+ 20

打孖現身 展期預計為期約兩周

十年前2013年的黃鴨展覽，單身出現的巨鴨被放置在尖沙咀海港城海運大廈對開海面，而今年展覽同由 AllRightsReserved(ARR) 策展，主辦單位今日公布《橡皮鴨二重暢》最新消息，指兩隻 18 米高黃鴨將於6月10日啟航，在維多利亞港海面（中西區海濱長廊（中環段），毗鄰添馬公園）展出。主辦單位表示，展期視乎天氣等情況而定，預計為期約兩星期。

港鐵金鐘站變巨鴨「打卡位」 巨型玻璃天窗現鴨臉

主辦單位同時公布，最接近今次《橡皮鴨二重暢》展覽的港鐵金鐘站，即日起變成期間限定「橡皮鴨主題車站」，E出入口成為「橡皮鴨主題出口」，站內多處包括月台旁等都可有橡皮鴨影蹤及與展覽有關的設計如橡皮鴨腳印、水滴等打卡位，而金鐘站E出口6米高的巨型玻璃天窗首次化身成趣緻鴨子臉。

兩隻巨鴨上周四（5月25日）早上在青衣北部担杆山路船廠吹氣，高18米的它們更於早上約10時兩巨鴨正式試水，由拖船拖著於青衣水域「慢游」，「游過」汀九橋。

巨型橡皮鴨2013年曾在尖沙咀海運碼頭「暢泳」

巨型橡皮鴨由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作，自2007年誕生以來，「蹼迹」遍佈澳洲悉尼、巴西聖保羅等地。直至2013年5月2日首度尖沙咀海運碼頭展出，當時橡皮鴨的高度達16.5米，吸引大批港人蜂擁至維港「打卡」，其後於同年6月9日離開。

翻查資料，當年為應對維港風高浪急的海面情況，主辦方特意為橡皮鴨底安排共3個重達3噸的特製石躉，以固定橡皮鴨防止被海浪衝走，更訂造一條防水電纜供電。

▼2013年巨型橡皮鴨▼

