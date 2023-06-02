綠置居│ 單身人士開始揀樓　只餘200多呎單位　市民：細都無辦法

「綠置居2022」以市價41折出售，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑和馬鞍山錦柏苑，今日首日開放單身人請者揀樓，可供選擇的單位實用面積不足300呎。有協助兒子買樓的爸爸認為單位太細，但單位定價比私樓合理，為了「上車」只能接受，「細都無辦法，想大啲都無。」



+ 10

「綠置居2022」昨日完成所有家庭申請者的揀樓程序，累計售出3339伙或約71.2%單位，餘下1354個單位供單身人士揀樓。

謝先生今選購了位於上水的清濤苑，他指，「細都無辦法，想大啲都無，細都唔係自己想，唔方便都唔係自己想。」（林靄怡攝）

市民謝先生表示，為兒子選購上水清濤苑，因位置較清靜，缺點是實用面積比較細，只有200多呎，但單位定價比私樓合理，為了「上車」只能接受，「細都無辦法，想大啲都無，細都唔係自己想，唔方便都唔係自己想。」

選購了馬鞍山錦柏苑的陸小姐以往抽居屋多達7、8次，今次首次揀樓。（林靄怡攝）

曾抽居屋多達7、8次 首次揀樓

選購了馬鞍山錦柏苑的陸小姐表示，以往抽居屋多達7、8次，今次首次揀樓。她同樣認為今期居屋單位太細，「入面都有幾個無揀到，因為太細」她續指，今期居屋單位地址較為偏遠，考慮到錦柏苑鄰近地鐵站才揀選。

選購了上水清濤苑的陸小姐，她認為今期居屋位置比以往的較為不便。（林靄怡攝）

選購上水清濤苑的陸小姐表示，以往曾抽居屋3次，今次第一次揀樓。她認為，今期居屋位置相比以往推售的項目較為不便，「不過無辦法啦，而家先抽到前啲號碼先有機會揀。」