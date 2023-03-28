綠置居2022｜高宏苑樓王已被揀　有買家嘆單位細：大啲人都開心啲

【綠置居/高宏苑/清濤苑/錦柏苑】今期綠置居以市價41折推售3個新盤，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，合共4,693伙。



新綠置居今日（28日）首日踏入揀樓程序，大批「幸運兒」一早到售樓處揀樓，油塘高宏苑A座「樓王」開售不久已被揀走，高層16號單位較大單位亦相當搶手。有選購高宏苑的業主表示心情興奮，但認為今次推售的單位面積較小，「香港地方太細，如果可以起少啲單位、住大啲人都開心啲。」亦有孝順仔購入馬鞍山單位讓父母養老，笑言「估唔到第一次就抽中」。



本身家住油塘的洪女士表示，首選油塘高宏苑3814單位，但無奈已被人選購，最終購入了次選28樓單位，認為高層空氣好，「本身想要再高層啲大單位，但只能揀第二個，揀到樓心情都興奮架，不過揀唔到首選都無辦法，香港地方太細，如果可以起少啲單位大啲，住大啲人都開心啲。」

家住油塘的洪女士表示，「本身想要高層大單位，但只能揀第二個，揀到樓心情都興奮架，不過揀唔到首選都無辦法，香港地方太細，如果可以起少啲單位大啲，住大啲人都開心啲。」（馬楚烽攝）

油塘高宏苑A座「樓王」4320開售不久已被搶購。（孔繁栩攝）

揀選了高宏苑高層大單位的毛先生表示，油塘地理位置較佳，能夠購入單位感到十分開心，形容自己「好幸運」。

居住東涌多年的張先生表示，一直希望搬出市區，相比之下油塘最方便。

居住馬鞍山的蕭先生，購入錦柏苑C座12樓單位，供家中兩老安老，他指「本身都係想碰吓運氣，好開心，估唔到第一輪冧巴，最緊要老人家開心就得。」

今次綠置居以市價41折推售三個項目，分別是油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，售價79萬至286萬元，合共提供4,693伙，最平單位以付5%首期計算，只需約3.75萬元便有望「上車」。

▼新綠置居項目▼

