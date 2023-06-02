港鐵加價｜新票價6.25生效　單程最多加$1.4　最貴呢程要$59.2

港鐵早前敲定加價2.3%，新票價將於6月25日（星期日）生效。港鐵今日（2日）公布新的車費表，指逾九成的車程車費，將上調不多於0.4元；本地車程上調最大的幅度可達0.8元，即屯門、元朗、天水圍等來往迪士尼的車程。不過如涉及跨境車程，向來最昂貴的來往羅湖／落馬洲及迪士尼站車程，由57.8元，會加至59.2元，即加1.4元，加幅達2.4%。



另外，港鐵都會票、全月通都會加價，其中都會票由435元，同樣加價約2.3%，最新價格為445元，增10元。按此計算，即平均每程車的票價達約11.2元，使用都會票才有優惠。相關新票價7月1日生效。



按最新可加可減方程式的計算結果：



整體票價調整幅度＝0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動（2%） ＋ 0.5 ｘ 去年12月運輸業名義工資指數變動（3.6%） — 生產力因素（0.8%）＋去年轉撥（0.5%）* — 0.2%^＝2.3%



*由於去年凍價，有0.5個百分點加幅延後至今年追加

^今年特別安排，將0.2個百分點加幅延至明年



▼3月28日 港鐵再度按機制加價▼



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迪士尼來往屯、元、天加0.8元

港鐵表示，票價調整後，逾九成乘客車費調整為0.4元或以下，當中約75%乘客車程車費調整0.2元或以下，包括4%的車程維持不變。不過港鐵亦指，有約18%車程，票價多3至4毫；撇除馬場站，本地車程最大的加幅為0.8元。翻查車費表，來往迪士尼至屯門、兆康、天水圍、朗屏及元朗站等車程，都加價0.8元。

部份車程票價（港鐵文件截圖）

不過跨境路線所加的車費，則可多於0.8元。向來最昂貴的來往羅湖／落馬洲及迪士尼站車程，由57.8元，會加至59.2元，即加1.4元，加幅達2.4%。

票價調整幅度分佈（港鐵文件截圖）

都會票平均每程11.2元才可回本

除了單程車程加價，港鐵都會票、屯門—南昌全日通，以及全月通都會加價，新票價於7月份生效。都會票的新票價為445元，現時都會票可於40日內任搭40程港鐵。按此計算，即平均每程11.2元，才可「值回票價」；較原本的10.9元，多0.3元。

都會票、全月通等的新票價（港鐵文件截圖）

不過港鐵亦指，「綠色專線小巴轉乘優惠」會加碼推出，涵蓋超過 500 條指定小巴線，優惠金額由今年第四季起，會由現時每程0.3元增加至0.5元；「早晨折扣優惠」亦已延續一年至2024年5月31日。

港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，已繼續為乘客提供不同車費及票務優惠，以惠及社會各個層面，涵蓋長者、小童、學生等，去年這些恆常優惠總值超過21億元。她表示，會盡力平衡市民負擔能力，確保有足夠財政及資源，提供安全、可靠的鐵路服務。

▼3月21日 港鐵票價調整機制公布▼

