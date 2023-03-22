港鐵可加可減｜最盡扣多0.2百分點　林世雄籲接受：生生世世改變

港鐵票價可加可減機制檢討結果出爐，生產力因素將注入與港鐵物業發展利潤掛鈎元素，提供0.6%至0.8%扣減，但原有0.6%扣減不再，變相最多只減多0.2個百分點。運輸及物流局局長林世雄今日（22日）指，該理解有偏差，強調新方案有三階段累進效果的扣減，又稱方案已回應市民訴求，推薦大家接受：「生生世世改變票價，你可能覺得0.1嘅階梯好少，但當你攤長講，對票價方面有好長遠影響。」



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鐵路漸老化需大量資源維修 車務利潤空間不大

林世雄今早在電台節目表示，新方案公眾諮詢期間，留意到不少市民訴求，認為港鐵在物業發展賺大錢，希望該方面利潤可反映在票價機制。問及為何非與基本利潤掛鈎，林世雄稱由於鐵路逐漸老化，港鐵需投入大量資源在維修方面，故車務利潤空間不大，商場等出租收入亦會用作補足車務營運。

林世雄相信港鐵不會以操控賣樓時間以控制利潤

至於港鐵是否可以操控賣樓時間表方式，去控制利潤在50億元以下，以將扣減維持在最低的0.6%？林世雄認為並非一個問題，強調每個項目均有時間表，政府亦會監察其賣樓時間、多少收益等：「作為上上市公司冇大空間改變。」

運輸及物流局長林世雄指推薦市民接受方方案。（張浩維攝）

新方案最大爭議是不再繼續原有的0.6%扣減，相反生產力因素扣減則只有0.6%至0.8%，變相扣減最多只有0.2個百分點，被指幅應太少，與舊方案「冇咩分別」。林世雄認為有關理解有偏差，他稱原來的0.6%特別扣減有時限性且今年會取消，生產力因素過往則是0%，現時政府爭取到以0.6%作為基本盤。

▼3月21日 港鐵票價調整機制公布▼



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林又認為，以物業利潤作三階段扣減有累進效果，「係生生世世改變票價基本」。他舉例指，10元車票減10%即9元，但並非只是便宜1元，而是每年都平1元，即每張車票、港鐵每年收入都要少1元：「你可能覺得0.1階梯好少，但當你攤長講，對票價方面有好長遠影響。」

可能覺得0.1階梯好少，但當你攤長講，對票價方面有好長遠影響。 運輸及物流局局長林世雄

他又稱，新方程因計入物業利潤，故會取消分享利潤機制，但認為新減幅不會抵不上過往的分享利潤，因分享利潤只屬回贈，非長遠扣減，並無複利效應。他亦稱增加延誤罰款至封頂4,000萬、繁忙時間罰款乘1.2倍：「可比港鐵一個深刻教訓。」

生產力因素的安排（立法會文件）

問及如何評價新方案，他稱希望市民理解政府檢討目標，亦認為政府已回應了社會及公眾關於利潤直接掛鈎方面的訴求，「我都推薦大家接受呢個方案。」

港鐵香港客運服務總監楊美珍亦認為新方案已回應市民期待，並解釋社會認為物業利潤是港鐵營運特色，其他成本利潤其實亦在原公式中的物價指數、工資變動中反映，若採整體利潤則涉及大量元素，會出現更多問題。

港鐵商務總監楊美珍。（資料圖片）

現行新罰則安排。

她亦稱，以50億以下至100億以上作三階段扣減是參考以往實際情況，過往數年不少收益約50億，故選取此數字，又指難以預計未來物業發展利潤，「但坐底有0.6%去壓低減幅，難預測未來收益，相信會觸動不同幅度。」

至於滿2,500萬元罰款後會在星期六或日推半價優惠日，或未能令最受影響的上班族受惠，楊美珍稱因以往3%回贈「太細、唔係好覺又等得耐」，有聲音稱事故後不如快回贈，故作出此安排，亦稱會提早宣布日來，「相信市民星期六日都出行……星期六都不少市民有返工。」

最新可加可減方程式：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 ｘ 去年12月運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素（最多0.8%） *



*計入港鐵物業利潤機制，視乎利潤介乎0.6%至0.8%

