港鐵半價日｜4日回饋金額未用盡　今年有望再多一日車費半價

政府與港鐵完成票價調整機制後，引入「特別車費日」（港鐵又稱之為「感謝日」），當日乘客可以半價乘車，以取代原有為期半年的97折優惠。按照機制，港鐵因服務延誤的罰款金額每達2,500萬元，便要推出一天的半價日。港鐵早前回覆指，如回饋金額未滿2,500萬元，剩下的「餘額」會累計，達2,500萬元就會再安排新的半價日。

港鐵主席歐陽伯權指，過往四天的半價日，一共有1,700萬人次受惠。《香港01》按受惠人次以及港鐵平均票價計算，估計「餘額」有約3,000萬元，即可再推一天的半價日。

港鐵回覆表示，正與政府核實四天的半價日款額數字，假如款額達到2,500萬元，會適時再安排半價日回饋乘客。



▼4月8日 港鐵「感謝日」車費半價首日情況▼



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按照最新的港鐵票價調整機制，港鐵依舊要為服務延誤逾31分鐘或以上的事故，撥出金額用作票價優惠；但假如事故發生於繁忙時間，在新機制下其罰款會更高，每宗事故最高罰款為4,000萬元，以上年度為例，罰款總數達1.03億元。新機制下，只要罰款每達2,500萬元，港鐵便要提供一天的半價日，按此計算，即今年有四天。

新罰則安排。

過去4天「半價日」124萬人過境 1575萬人坐本地線

翻查港鐵2022年年報，本地鐵路服務的平均車費為8.06元、過境服務為9.55元。港鐵主席歐陽伯權指，過往四天的半價日，一共有1,700萬人次受惠。根據入境處數據，4月8、9日，及5月13、14日，一共有1,247,405人次使用羅湖站及落馬洲站的過境線服務；按此計算，即大約15,752,595人次使用本地服務。

乘客四天車費回饋 共6950萬元

換言之，該四天港鐵原本的車費收入，過境線方面達1,191萬元；其他服務假如全以重鐵計算，約為1.27億元，兩者合共約為1.39億元；以半價計算，回饋金額為6,950萬元。

餘額料有3350萬 足以再推半價日

四天的半價日預定的回饋金額為1億元，約減去上述的約6,950萬元，即餘額達3,050萬元。另外，由於本身上年度的罰款為1.03億元，之前安排四天的半價日後，本身仍有300萬元未安排回饋，連同是次餘額，即合共約3,350萬元，較「門檻」的2,500萬元而言，足夠再推一天的半價日。

▼4月9日 港鐵「感謝日」車費半價次日情況▼



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港鐵：正與政府核實半價日相關款額數字

港鐵回覆表示，按照機制，會確保回贈的金額透過半價日悉數回饋乘客，正與政府核實過往四天的半價日相關款額數字，假如款額達到2,500萬元，會適時再安排半價日。