鑽石山荷里活廣場兇案｜社署紅十字會籲情緒受困擾　可打熱線求助

鑽石山荷里活廣場發生兇案，兩名傷者送院後不治。一宗不幸事故，或會牽動情緒。社會福利署呼籲受情緒困擾的市民盡快尋求專業協助，並停止轉發有關影片。社署設有24小時電話熱線2343 2255，提供即時電話輔導、支援及轉介服務。



香港紅十字會心理支援服務的臨床心理學家建議，大眾應盡量避免在電視或社交媒體重覆觀看或轉發事故的片段，以免引致情緒不安，如觀看事故片段後有明顯的情緒困擾，可尋找專業人士的協助。有需要的市民可以發短訊或致電等方式預約該會的心理支援服務。



香港紅十字會在社交平台專頁發文提到，大眾從新聞中得悉在九龍區商場發生的不幸事故，或會因此感到十分震驚，該會指感到不安是很正常的反應，該會的心理支援服務的臨床心理學家提醒大眾，即使希望盡可能地獲取有關該事件的信息，但大眾仍應盡量避免在電視或社交媒體重覆觀看或轉發事故的片段，以免引致情緒不安。

另外，如觀看事故片段後會感到不安、或不明白事情為何發生，不論是成人或小朋友，如有明顯的情緒困擾，可尋找專業人士的協助。該會也提到，部份人或會因為今次事件而勾起過去相似經歷的回憶，如果市民注意到自己受到嚴重情緒困擾，應尋求專業人士的協助。

香港紅十字會心理支援服務已與商場了解商戶及附近居民的需要，會按情況積極提供合適的心理支援服務及資訊，有需要市民可發短訊或致電預約該會的心理支援服務。

香港紅十字會Shall We Talk心理支援服務

預約電話：5164 5040

Whatsapp: 5164 5040（發短訊以預約服務）

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