理大研究揭逾一成受訪者疫下現創傷後遺症　長者：等瞓等死、好灰

疫情持續超過兩年，不少市民出現抗疫疲勞，承受的精神壓力亦不容忽視。香港理工大學研究發現，超過一成受訪者出現創傷後遺症徵狀，包括侵入性記憶、過度興奮和迴避行為，其中失業、無個人收入、教育程度較低、每天觀看多於一小時疫情新聞的受訪者，較多出現相關徵狀。

有長者分享指，疫情期間經常在家無所事事，有時數天也不說一句話，溝通能力出現退化，有感「日日等食等瞓等死，覺得好灰」，後來終與家人相聚，多參與社交活動，亦得到相應支援後，情緒問題才好轉。



研究發現，12.4%受訪者出現創傷後壓力症徵狀（PTSD symptoms），失業或沒有個人收入、教育程度較低的受訪者，較大機會出現創傷後遺症徵狀。（資料圖片）

理大獲得食衞局醫療衞生研究基金約140萬元資助，展開混合式研究，於2020年12月至2021年2月（即第四波疫情期間），隨機電話調查訪問3,011名港人，亦與31個65歲或以上長者個案進行深度訪談，找出較易出現創傷後壓力症徵狀的群組和特徵。有關研究結果已於今年四月在學術期刊BMC Psychiatry及BMC Geriatrics上發表。

研究發現，12.4%受訪者出現創傷後壓力症徵狀（PTSD symptoms），失業或沒有個人收入、教育程度較低的受訪者，較大機會出現創傷後遺症徵狀。團隊指出，訪問期間本港疫情已持續超過一年，市民出現創傷後遺症徵狀的普遍程度較疫情初期低，反映市民較掌握如何應對疫情帶來影響，但同時對疫情反覆開始感到麻木。

團隊發現，每日觀看多於一小時疫情新聞的受訪者，會更遵從防疫措施及相關建議，但亦會有更嚴重的創傷後遺症徵狀。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

團隊亦發現，每日觀看多於一小時疫情新聞的受訪者，會更遵從防疫措施及相關建議，但亦會有更嚴重的創傷後遺症徵狀。

理大神經心理學講座教授兼醫療及社會科學院院長岑浩强解釋，創傷後遺症徵狀包括無意中會想起疫情情況、感到煩躁和憤怒、或覺得新冠肺炎未曾發生或非真實等，如選擇逃避會影響防疫政策。

他亦估計，第五波疫情更趨嚴重，或有三、四成，甚至更多人出現相關徵狀。他認為，疫情新聞如雙刃劍，不應看太多或太少，亦要留意部分新聞或誇張報道，提醒需確認來源是否真確及媒體的公信力。

疫下長者感無助、憂鬱

團隊亦發現，受訪長者認為新冠病毒高傳染性、可致命，一旦染疫對長者身體影響較大，甚至較2003年沙士更嚴重，故疫下大多避免外出運動，暫停恆常活動，大部份人亦感到擔心、無助、憂鬱，甚至有個別受訪長者表示沮喪。

研究團隊透過訪談了解長者對接種新冠疫苗態度，近四成受訪長者對疫苗存疑或不願接種，主要受個人經歷及身邊親友意見影響，對疫苗認知不足、文化及朋輩影響，導致他們對疫苗卻步；而脆弱的社交網絡和缺乏家庭支援，亦是他們接種疫苗的最大障礙。

近四成受訪長者對疫苗存疑或不願接種，主要受個人經歷及身邊親友意見影響，對疫苗認知不足、文化及朋輩影響，導致他們對疫苗卻步的原因。（資料圖片）

有長者長困家中感「日日等食等瞓等死」

75歲的華珍是受訪者之一，她分享指，以前生活多姿多彩，但疫情下經常在家無所事事，有時數天也不說一句話，溝通能力退化，也只能與子孫網上見面，無奈指「日日等食等瞓等死，覺得好灰」，幸好母親節社交距離措施放寬，終於可以與家人設兩圍枱飯聚，是自今年大年初一後首次再參加家庭聚會。

華珍又指，起初看疫情新聞會感到不開心，後來看Facebook會自行分析資訊對錯。在物資短缺時期，口罩、清潔用品或排兩三小時也未必買到，她也一度受到困擾，當知悉長者中心及社福機構會支援，才稍安心，心情也好轉。

路德會富欣花園長者中心註冊社工藍嘉穎補充指，疫情期間不少長者因家人不容許外出而情緒低落，甚至出現認知障礙，有長者除了覆診，兩年間也沒有外出。曾有雙老家庭因外傭確診，丈夫體弱而長期臥床，妻子亦不懂呈報、隔離程序，也擔心非同住家人擔心及受累，承受極大心理壓力。

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提醒切勿待壓力爆煲才處理情緒

岑浩强呼籲市民留意自己身體、情緒、行為及社交狀況變化，一旦出現相關徵狀而影響生活，且持續一段時間，應向專業人士或社福機構尋求協助，切勿待壓力爆煲才處理。

團隊成員、理大應用社會科學系副教授蕭婉文建議，社會除了須向長者提供更清晰疫苗資訊，應投放更多資源在長者的支援網絡，特別是強化長者於疫苗接種前後的支援，以釋除他們對接種疫苗的疑慮。

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