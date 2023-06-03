第三場開心香港美食市集觀塘海濱舉行　冰糖葫蘆檔料炎熱有助銷情

第三場「開心香港」美食巿集今日（3日）在觀塘海濱舉行，一連兩日的市集設有超過65個檔戶，以美酒佳餚及亞洲美食為主題。有售賣冰糖葫蘆的檔戶指，炎熱天氣有助銷情，亦有市民表示，部份食品比市價貴7至8成。



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第三場開心香港美食市集於觀塘海濱「VESSEL發現號」舉行，今次市集主題為美酒佳餚以及亞洲美食，賣冰糖葫蘆的檔主表示，炎熱天氣有助銷情，期望整體人流不錯。另外，她指，檔戶所售的熟食與在青衣戲棚時所售的價錢一樣。

有賣泰國食品的檔戶售即食燒串燒，售價為20元一枝、30元兩枝，檔主表示，平時店鋪串燒售價20多元一支，市集售價比較便宜。她指，市集開始時間尚短，未能預計人流以及銷情，不過他們預計，串燒是最暢銷的食物。被問到會否擔心炎熱天氣影響銷情時，他們指，檔戶有售椰子水等消暑食物，因此不擔心炎熱天氣會影響到銷情。

市民何太在市集購買了一包米通，但指售價比市價貴7-8成：「平時都係賣10幾蚊，呢度賣30幾，不過我肚餓，見到又想食就買。」她認為，市集內食物普遍比市價貴，不過選擇多。售賣米通的店鋪指，平時店鋪沒有售賣米通，特意為市場入貨，認為售價合理。

另外有市民期望在市集內買到懷舊小食，陳先生指，市集內食物多樣化，認為售價與市價相約，預計花費100多元。他又指，原本期望在市集內找到懷舊小食，可惜現場較少檔戶有售龍鬚糖等懷舊小食。