美食市集沙田｜$1罐頭鮑、買雞送糉、啄啄糖再現　市民盼長期舉行

相隔一週後，第二場「開心香港」美食市集今日（6日）起一連兩日在沙田公園露天劇場對出舉行舉行，戶外場地毋須門票，市民可免費入場。今次市集共設約70個檔戶，以華夏及香港地道美食為主題。在早上10時開放起，市集內人頭湧湧，氣氛熱鬧，各檔以推廣各種優惠吸客。



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海南文昌雞$90一隻送安定糉

售賣海南雞攤位外至少近五十人排隊，負責人何小姐表示，市集早上人流暢旺，暫時準備逾100隻文昌雞，相信能足夠供應。何小姐又指，為響應「開心香港」活動，首100位顧客若買一隻文昌雞$90（原價$130），會送出一隻海南特產安定棕，原價$25一隻。

售賣海南雞攤位外至少近五十排隊，負責人何小姐表示，市集早上人流暢旺，暫時準備逾100隻文昌雞，相信能足夠供應。（林靄怡攝）

$1罐頭鮑魚限賣80罐 負責人：希望大家可以吃得開心

同場有攤位以$1售出200個罐頭鮑魚和$68鮑魚福袋，福袋內包括一罐五頭鮑魚、花膠湯劵和餐飲劵等。負責人譚小姐表示是次參與巿集單純是為支持「開心香港」的活動，並沒有考慮做多少單生意：「最重要是呼應今次活動主題，希望大家可以吃得開心。」

他表示，是次美食巿集入場人數很多，暫時準備逾2000罐鮑魚，每日限賣80罐，相信能足夠供應。

負責人譚小姐表示是次參與巿集單純是為支持「開心香港」的活動，並沒有考慮做多少單生意：「最重要是呼應今次活動主題，希望大家可以吃得開心。」（林靄怡攝）

東華三院主打懷舊小食全場$10兩份

東華三院參展攤位負責人吳先生指，參展主要是以宣傳為主，料只能盡量做「當做宣傳費」。全場以特惠價$10兩份售賣各式懷舊小食和涼茶，當中包括啄啄糖、砵仔糕、香蕉糕和龍鬚糖等。

有攤檔售賣$158鮑魚蝦籽麵禮盒

同場亦有攤位以$158「開心價」（原價$184）售賣，包括一罐鮑魚和四個蝦籽麵。參展攤位負責人施先生先生表示，因在上周參與了灣仔美食市集，認為銷售情況良好，故再度參與活動。

施先生表示，認為場地安排不如灣仔會展理想：「始終係室外，又熱又晒，工作場地冇咁舒服。」但他指現場氣氛良好，無阻市民購物心情。

手打牛丸$20試食價

場內專賣地道手打牛丸的攤位亦大排長龍，大埔振興有限公司負責人郭經理表示，攤位以「試食價」$20一份手打牛丸和豬肉丸吸引顧客。

郭經理指，現時銷情良好，估計五分鐘賣出一份。她表示，自疫情後香港從未參與類似美食市集的大型推廣活動，期望藉此推廣港式文化，達到開心香港的目的。

市民：有嘢食就覺得好開心

在場提供試食的攤位眾多，其中正在試食的劉女士高興道，「有嘢食就覺得好開心。」她指，剛才排隊等候試食，等候了約10分鐘。劉女士亦指，因上月派發消費劵，認為更有意欲出外消費，她希望政府能多舉辦美食活動，讓市民有更多好去處。

洪太太一家三口到場消費，高呼開心：「好多嘢睇！」洪太指，剛才已和小朋友到攤位試食香港糕，認為市集氣氛良好，暫時未為消費定訂預算：「見到有咩啱買就會買。」

沙田街坊袁先生表示，經歷三年疫情後，對政府舉辦活動感支持：「疫情困咗咁耐，（有市集）我覺得好開心」，他手上已拿著從保良局攤位購買的戰利品，包括4包河粉和3包曲奇，總共花費約100元。

袁先先又指，美食市集匯聚各地的美食：「有台灣、馬來西亞又有重慶嘢，好多出面都食唔到。」他建議政府能在沙田多舉辦類似活動：「沙田人多，方便畀我哋買下嘢。」