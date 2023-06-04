黃鴨｜游入金鐘站變打卡位　十年鴨迷婆婆撐拐杖「朝聖」

由荷蘭藝術家霍夫曼(Florentiin Hofman)創作的巨型黃色橡皮鴨，事隔1周年重臨香港，金鐘站率先化身成黃鴨主題車站，今日（4日）吸引了不少市民和鴨迷前往拍照打卡，在一眾年輕人身影中，更有一位鍾情橡皮鴨十年之久、出行需撐拐杖的婆婆前來「朝聖」。



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十年前獲贈黃鴨 鍾情至今

傴僂的蔡婆婆，在親友陪同下，扶著拐杖從新界乘港鐵到金鐘站，只為一睹站內黃鴨裝飾及拍照打卡，「都幾開心，有咁多嘢睇」。陪同親友指，蔡婆婆在十年前曾觀看巨鴨訪港，玩遊戲時獲贈一對橡皮鴨，直至如今仍存放家中。她續指，蔡婆婆的兒孫反而不如她這般鍾愛橡皮鴨，而是「覺得只是一隻鴨」。

蔡婆婆在親友陪同下，扶著拐杖到金鐘站一睹站內橡皮鴨裝飾覺得「都幾開心，有咁多嘢睇」。

玻璃天幕日夜觀賞效果不一

帶同小朋友來打卡的胡太，觀看過位於E出口外橡皮鴨造型的半圓玻璃天幕後，認為日夜觀賞效果不一。她解釋，若白天時在站外看，天幕比較晦暗，所以在裡面看效果會漂亮些，而晚上則從站外觀看的效果較佳。胡小姐女兒則表示很喜歡橡皮鴨，覺得很可愛。

戴可愛頭箍與鴨合影 期待孖鴨再臨香港

為配合橡皮鴨可愛的特色，Kitty和友人特別戴上玲娜貝兒造型頭箍與橡皮鴨拍照。她解釋本身很喜歡橡皮鴨，因為「太得意了」。她指會隔日去其它港鐵站觀看橡皮鴨，亦期待將在維港展出的兩隻橡皮鴨，笑言：「希望佢嘅頭唔會再凹哈哈哈…….」