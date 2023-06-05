六四34｜警方帶走23人涉破壞社會安寧　拘一名53歲女子涉阻差辦公

今日是六四34周年，維園連續第四年沒有燭光悼念集會，有團體則於場內舉辦「家鄉市集嘉年華」。警方在銅鑼灣一帶嚴密布防，亦出動國產裝甲車「劍齒虎」戒備，期間多名市民被截查及帶走。

警方晚上表示，今日中午至晚上11時，警方發現有人於港島灣仔區及北角區一帶的公衆地方涉嫌破壞社會安寧，在現場共帶走涉嫌破壞社會安寧的11男12女，年齡介乎20至74歲，返回警署作進一步調查。



另外，警方指晚上約9時40分在維多利亞公園近噴水池巡邏期間，發現一名女子形跡可疑，遂上前截查，惟該名女子拒絕合作並拒絕向人員出示身份證明文件。人員向她作出口頭警告不果，遂拘捕該名53歲姓區女子，涉嫌「妨礙警務人員執行職務」。案件交由東區警區刑事調查隊第二隊跟進。



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六四34周年，銅鑼灣一帶及維園內外氣氛緊張，警方增派警力布防，又於記利佐治街拉起封鎖線。維園內設有「家鄉市集嘉年華」，多個攤檔營業至晚上9時，有市民嘗試以不同方式進入維園獨自悼念六四，有長者自備蠟燭燈繞場一圈，有市民則手持六四主題書籍《人民不會忘記》，亦有來自海外的交換生嘗試點起燭光，但均被截查及勸喻離開。有坐於維園長櫈的男子開著手機電筒，隨即被大批警察包圍，並將他帶上警車。

有女士則以手機屏幕展示蠟燭相片後拒受查，多名警員以阻差辦公為由將其抬上警車；另有戴助聽器的男子兩度被截查及帶走，其背包掛有電子蠟燭。



維園以外，警方入夜後亦於銅鑼灣加強布防，並於Sogo崇光百貨外分別截查社民連主席陳寶瑩、職工盟前副主席鄧建華及前支聯會常委徐漢光，並帶上警車。

▼2023年6月4日 美國駐港澳總領事館及歐盟駐港澳辦事處窗前亮起燭光▼

