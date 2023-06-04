六四34｜多名市民被警帶走包括前支聯會常委　維園內不同方式悼念

六四34周年，維園舉辦家鄉市集嘉年華，連續第四年沒有燭光集會。有市民嘗試以不同方式獨自悼念六四，有長者自備蠟燭燈繞場一圈，有市民則手持六四主題書籍《人民不會忘記》，亦有來自海外的交換生嘗試點起燭光，但均被截查及勸喻離開。有坐於維園長櫈的男子開著手機電筒，隨即被大批警察包圍，並將他帶上警車，他登車前向在場的記者表示：「𠵱家坐喺度都俾人拉。」

警方入夜後於銅鑼灣一帶加強布防，又於Sogo外分別截查職工盟前副主席鄧建華及前支聯會常委徐漢光，並帶上警車。維園外警力亦見增援，有女士以手機屏幕展示蠟燭相片後拒受查，多名警員以阻差辦公為由將其抬上警車；另有戴助聽器的男子兩度被截查及帶走，其背包掛有電子蠟燭。



銅鑼灣維園今晚沒有六四晚會，有團體則自昨日起一連三日，於維園足球場一連三日舉辦「家鄉市集嘉年華」，入場者需接受安檢。警方則在銅鑼灣一帶嚴密布防，下午亦截查多名市民。

有男子於晚上7時半坐在維園內的長櫈，並開著其手機燈，隨即有大批警察包圍，並將他帶上警車。在上警車前，該名男子一度高舉手機，並向在場的記者表示：「𠵱家坐喺度都俾人拉。」

七旬翁拿蠟燭燈繞維園一圈被叫盡早離開

維園也有另一名70歲伯伯被警方截查，其後獲放行。他稱自己每年都會悼念六四，剛才有拿蠟燭燈繞場一圈，警方指他會惹來群眾聚集，叫他盡早離開。當被記者問到下年會否再來，他表示會再來。但問及他對今年六四的感受時，他指警方在旁邊看著他就不欲再多談。

晚上到維園的黎先生則稱，他手持關於89民運、由多名當年去北京採訪的記者，包括當時的英文虎報記者梁美芬有份撰寫的書本《人民不會忘記》，在維園約半小時後被截查。他認為，市民有合法途徑就應該要發聲，不論是悼念還是遊行，「不論是100萬又好，200萬又好，300萬都好。」

來自波蘭的中大交換生則於維園入口點起蠟燭，旋即被警方截查及警告，隨後獲放行。(勞顯亮攝)

有來自波蘭的中大交換生則於維園入口點起蠟燭，旋即被警方截查及警告，隨後獲放行。

▼2023年6月4日下午 警方在銅鑼灣一帶嚴密布防▼



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職工盟前副主席銅鑼灣被帶上警車

晚上銅鑼灣氣氛仍然緊張，職工盟前副主席鄧建華身穿一件印有昔日《文匯報》六四事件報道的上衣現身東頭角附近，未幾已被截查及帶上警車。他隨後於FB發帖，指正於灣仔協助調查。

前支聯會常委徐漢光亦手持電子蠟燭現身Sogo外，隨即被警員搜查及帶上警車，徐漢光期間一直手持燭光。

職工盟前副主席鄧建華身穿一件昔日文匯報剪報的上衣現身銅鑼灣，未幾已被截查及帶上警車。(馬楚烽攝)

徐漢光被警員搜查及帶上警車。(梁鵬威攝)

社運人士「女長毛」雷玉蓮在朗豪坊對出空地，被多名警員包圍問話，隨後獲放行，她手持念珠繞場兩圈悼念，收拾個人物品後已離開。(朱永倫攝)

社運人士「女長毛」雷玉蓮則在朗豪坊對出空地被多名警員包圍問話，隨後獲放行，她手持念珠繞場兩圈悼念，收拾個人物品後已離開，逗留約20分鐘。

晚上約9時半，維園一名中年女子被數名警員抬上警車。有目擊市民表示，有警員在封鎖線內截查市民，目擊者指該名女士當時在封鎖線外以手機屏幕展示蠟燭相片，其後被警員截查，期間她坐在地上，最終被警員抬走。

晚上約10時，警方截查一名戴有助聽器，以及背包掛有電子蠟燭的男士，期間警方指並非第一次向他作出截查，最終將他帶上警車。翻查照片顯示，該男士在下午4時曾被搜出有「64」的蠟燭燈，帶上警車。

維園一名中年女子以手機屏幕展示蠟燭相片，被數名警員抬上警車。(勞顯亮攝)