六四34｜警嚴陣戒備帶走多人包括王婆婆　有市民背包搜出電子蠟燭

今日是六四34周年，有團體於維園足球場舉辦「家鄉市集嘉年華」，警方則在銅鑼灣及維園內外加強布防，大批警員駐守，亦出動國產裝甲車「劍齒虎」戒備。

警方於下午封鎖SOGO對出的記利佐治街行人專用區部分範圍，並截查多名市民，多名身穿黑衣的市民被搜身問話，部份人被帶上警車，包括手持鮮花現身的示威常客王婆婆。當中有人身穿Chickeeduck紀念六四上衣，亦有年輕男子帶備港大學者著作《香港簡史》，另有欲進入維園的男子被帶走，其身上有寫上「64」的電子蠟燭燈。



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維園足球場的「家鄉市集嘉年華」人頭湧湧，進入前需先進行安檢，未有舉辦活動的足球場位置則以水馬圍封，不准市民進入，另有警員在維園內巡查。維園外則守衛森嚴，糖街停泊多架警車，亦出動戰術巴士、爆炸品處理課行動車戒備，記利佐治街及SOGO門外有大批警員駐守，國產裝甲車「劍齒虎」亦在場隨時候召。

警方在銅鑼灣及維園內外加強布防，大批警員駐守，亦出動國產裝甲車「劍齒虎」戒備。(梁鵬威攝)

下午封記利佐治街部份路段

警方隨後於下午4時許封鎖記利佐治街行人專用區部分範圍，要求市民及記者「行返行人路」。

身穿黑衣的男子被搜隨身物品，其背包放有港大歷史系教授高馬可的著作《香港簡史》。他隨後被帶上警車。(馬煒傑攝)

有身穿Chickeeduck紀念六四上衣的女士播放國歌後遭截查，隨後被警方帶走。(馬煒傑攝)

多名市民被截查及帶上警車，包括手持鮮花現身的示威常客王婆婆，另有身穿黑衣的男子被搜隨身物品，其背包放有港大歷史系教授高馬可的著作《香港簡史》，亦有身穿Chickeeduck紀念六四上衣的女士播放國歌後遭截查，隨後被警方帶走。

背包藏「64」電子蠟燭被帶走

有黑衣男子則於維園內被搜身問話，其袋中搜有一枝「蠟燭」裝置及寫有「64」的電子蠟燭燈，並有一個「手形」模型，亦同樣被帶上警車。

有黑衣男子於維園內被搜身問話，其袋中有一枝「蠟燭」裝置及寫有「64」的電子蠟燭燈，並有一個「手形」模型，亦同樣被帶上警車。(梁祖饒攝)

警方於尖沙咀亦加強佈防，天星碼頭有「劍齒虎」裝甲車停泊蹤影，另有多名機場特警巡邏。