柴犬疑被反轉至四腳朝天哀鳴　司機否認虐畜　獸醫指屬過時馴狗法

貨車司機涉在宋皇臺公園虐待一隻名為「比比」的黑色柴犬，並被現場人士拍片，從而被控虐畜罪。司機否認指控，案件今(5日)在九龍城法院開審。獸醫指影片顯示被告將「比比」壓在地上，並反轉至四腳朝天，期間「比比」不斷掙扎並發出哀鳴。她指被告是用一種名為「Alpha Roll」的馴狗方式，但這方法早在30至40年前已被認為過時，現在人們已不會再把飼養的狗隻當成狼群，而被告使用的力度亦過重，「比比」當時出現屈服無助的反應，從其喘氣和呼吸速度增加可見，牠明顯感到不適和痛楚。



被告連力（39歲），被控於2022年7月21日，在九龍城宋皇臺道宋皇臺公園殘酷地毆打或驚嚇一隻屬於許妙琪的柴犬（名為「比比」）。

被告連力否認虐待黑色柴犬「比比」。(凌子淇攝)

證人指比比當日心情欠佳

同是狗主的證人李嘉嘉稱，她平日到狗公園見時，都會跟許的柴犬「比比」玩耍。當晚7時她到公園放狗時，留意到「比比」心情欠佳，「叫佢已經係度吠」，整晚無原因地發出「嗚嗚」聲及露出牙齒，狀似要襲擊其他狗，亦會自轉追著自己尾巴咬。

比比曾咬被告手至流血

李又指，被告約於1小時後到達公園，他坐在木椅上與一眾狗隻玩耍，期間嘗試伸手摸正在追著自己尾巴的「比比」，但遭「比比」咬傷手至流血。30秒後，她聽到「比比」開始尖叫，並見到被告捉住「比比」頸部，當時公園內有很多人舉機拍攝。

大力反轉至四腳朝天發出哀鳴

愛護動物協會獸醫服務副總監及首席獸醫桂珍（Jane Grey），以控方專家證人作供，她稱從途人拍攝影片可見，「比比」遭被告捉住後多次叫吠，並持續尖叫及嘗試逃跑。其後被告多次試圖用手按著「比比」頸部，最後大力將牠身體反轉至四腳朝天，再把手移至壓向其胸部，這個動作或會阻塞狗隻氣管，令牠難以呼吸，亦可能會令牠脊椎受損及瘀傷。片中，「比比」被翻轉後數度掙扎，原本發出的尖叫聲轉為哀鳴，顯示牠感到焦慮恐懼。

細微聲音已可令狗隻感到焦慮

桂解釋，狗隻對於聲音非常敏感，細微聲音已可令牠們感到受威脅及焦慮，而被告當時大叫並指著「比比」，或會導致牠情緒不安。她提到，在一般情況下，狗隻遇到威脅時會作出3種本能反應：逃跑、攻擊和屈服。在本案中，「比比」起初多次試圖逃跑及攻擊，但被按倒在地後蜷縮。

被告使用過時馴狗方式

桂又指，被告大力把「比比」按倒在地至反轉，屬於一種名為「Alpha Roll」的馴狗方式，這種「正向懲罰（positive punishment）」的方法早在30至40年前已被認為過時，因人們已不再會把飼養的狗隻當成狼群般狂野，而且被告使用的力度過重，不論在過去或現在都不被接納。她補充，現時業界都主張以「正向懲罰（positive reinforcement）」這種較為人道及有效的方式訓練狗隻，讓狗隻與主人建立互信。

案件編號：KCCC92/2023