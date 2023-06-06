社民連滙豐戶口被取消　到總行抗議失捐款途徑　黃浩銘：即係等死

日前社民連遭滙豐終止其3個銀行戶口，今日（6日）於中環滙豐銀行總部門前抗議。 社民連指，最少另有4名成員的個人銀行戶口亦被取消。成員之一的黃浩銘指，戶口被取消影響組織運作及收入來源，認為現時在失去接收捐款及街頭籌款的途徑下，明言「無任何收入，即係等死」。



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日前社民連遭滙豐銀行終止其3個銀行戶口，另外4名成員的個人戶口亦被取消，雖然可取回剩餘資金，但對組織運作有極大影響。

社民連數名成員今日到中環滙豐總部抗議，現場亦有數名軍裝警員維持秩序，有警員向社民聯成員提醒，活動不可有「任何不利於國家安全的行為」，亦需遵從《禁止蒙面條例》等。

社民連指，滙豐取消戶口的做法是「打壓社會結社及言論自由」，社民連主席陳寶瑩質疑銀行戶口亦需要被取消，是「違反國際金融中心地位」。

社民連有其他成員的私人戶口亦被取消，成員黃浩銘認為是「匪夷所思」，指取消戶口影響組織運作及收入來源，認為現時在失去接收捐款及街頭籌款的途徑下，明言「無何收入，即係等死」。社民連促請滙豐銀行與他們會面及提供解釋，他們在銀行職員接收請願信後散去。