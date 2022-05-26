社民連擺街站為在囚成員籌款　4成員認罪　官稱活動和平判罰款

社民連去年在沙田站外擺街站，期間呼籲市民向在囚的社民連成員募捐，結果主席陳寶瑩及3名義工被票控。4人今日（26日）承認沒有許可證在公眾地方籌款罪，陳寶瑩求情解釋，大型遊行被禁無法募捐等情況，令社民連失去多項經費來源，加上民主黨也因政府多番查詢，放棄一直舉行的賣獎券活動，令她認為即使申請許可都不會獲批，才干犯本案。裁判官判4人罰款800至1200元。



官認為不應考慮眾籌目的

裁判官張志偉判刑時指，各人沒有主動攔截途人呼籲募捐，活動平和，警方也未有即時終止活動，認為法庭不應考慮眾籌目的，當中亦未涉及其他犯罪行為，終決定以罰款處理。

4名被告為：劉伏櫪、陳寶瑩、唐婉清及周樹榮，被控於2021年6月26日在沙田港鐵站外，進行未經許可的籌款活動。

長毛梁國雄的妻子陳寶瑩及吳文遠。(李慧娜攝)

為4名在囚成員籌律師費

案情指，當日4名被告站在社民連所設的街站，街站有籌款箱為社民連在囚的成員籌款，包括岑子杰、梁國雄、陳皓桓及吳文遠，首3名被告在街站呼籲募捐，餘下一人則在派傳單，惟有關的籌款活動未經民政事務署批准。

辯方求情指，活動未對公眾構成妨礙或阻礙，而替他人支付刑事訴訟的律師費亦不構成犯罪，望法庭考慮罰款。

求情稱多元社會應容納民間團體

未有律師代表的被告陳寶瑩則指，自大型遊行被禁無法募捐、成員失去公職後，社民連失去多項經費來源，加上認為即使向民政事務署申請許可，也不會獲批，才干犯控罪。她解釋，當時社民連擺街站時不時被投訴觸犯國安法，民主黨也因政府多番查詢，放棄一直舉行的賣獎券活動，所以才認為即使申請許可也不獲批。

她認為，多元、健康的社會應容納民間團體的存在，而民間團體亦有經費的需要，望法庭予以考慮。

案件編輯：STS9691-9694/2021