社民連指國安處「約見」　稱「為你哋好」勿參與遊行　否則拘捕

香港婦女勞工協會原訂昨日（5日）舉行遊行，最終在前一晚宣布取消。社民連主席陳寶瑩今日（6日）在電台節目上透露，在主辦單位宣布取消遊行前幾天，她連同3名成員已被警方國安處約見，在警署內有人提醒「唔好參加遊行喇，係為你哋好」，對方未有交代原因，她引述對方稱，倘堅持出席遊行會被拘捕。



陳寶瑩估計，正值全國兩會之際，警方希望「洗太平地」，但她質疑，出席合法集會為何會被拘捕，認為是「欲加之罪，何患無辭」。



警方回覆查詢時未有交代細節，重申在採取任何行動，會按實際情況，依法處理。



3月5日，警方於灣仔一帶高調巡邏



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陳寶瑩在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，上周五（3日）即主辦單位宣布取消遊行前一日，連同她在內的四名社民連成員分別被「國安警察」帶往警署，她指出：「佢哋開門見山話，『唔好參加遊行喇，係為你哋好』。」她當時反問原因，但對方未有回應，她續追問若果出席會有甚麼後果？她引述對方稱：「會拉人。」

社民連主席陳寶瑩

難理解參與合法集會被捕 形容「欲加之罪，何患無辭」

她表示，當時主辦單位未取消遊行，仍然是一個合法公眾活動，對此摸不着頭腦，而且社民連已表明會低調參與，不會遞信，不會發言，對此感到詫異。她估計正值兩會期間「洗太平地」，被認為「有問題」的團體不准參與遊行。

陳寶瑩續指，社民連在權衡下，決定不會參與遊行，「我哋其實都一樣，某程度都係權衡輕重，不過係喺壓力下，咁樣嚟權衡輕重。」她強調，社民連絕非警方口中所述的「暴力團伙」，對於出席合法集會而被警告會遭拘捕，形容「欲加之罪，何患無辭」。