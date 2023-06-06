康文署租場新系統7月面世開放用戶申請　實名登記、抽籤分配場地

康文署開發一套全新智能康體服務預訂資訊系統，取代已使用超過20年的「康體通」電腦預訂系統，今年7月接受用戶登記，第一階段功能最快下半年推出。新系統亦有4項設計針對防止炒賣場地，包括實名登記、加入抽籤方式分配特定康體設施、預訂天然及人造草地足球場要提供五名用場人士資料、填寫聲明不會轉讓場地許可。康文署將於明年1月及下半年停止「訂場櫃檯」服務，並轉型為「服務櫃檯」。



康文署開發一套全新智能康體服務預訂資訊系統，取代已使用超過20年的「康體通」電腦預訂系統。（資料圖片）

新系統最快下半年推出 團體預訂申請等功能明年推

根據文化體育及旅遊局向立法會提交的文件指，全新智能康體服務預訂資訊系統是一站式電子服務平台，市民可通過流動應用程式及互聯網，查詢和預訂康文署的康體設施及報名參加康體活動。系統會繼續沿用舊名「康體通」，英文名稱則是「 SmartPLAY」 （Smart Public Leisure Activities for You）。

新系統會分階段推行，預計第一階段的核心功能，包括帳戶登記及管理、設施預訂、活動報名、場地或設施管理、活動管理、抽籤和分配、出席率管理、電子繳費及流動應用程式，可於2023年下半年投入運作。



至於團體預訂申請、大型活動管理、度假營地分配、健身室管理、水上活動中心設施管理、游泳池泳線預訂申請和管理等，則於2024年推出。

同時登入系統用戶數目容量 增至1萬人

文體旅局表示，新系統亦推出多個改善功能，包括提升容量，可容納同時登入系統的用戶數目，將由現時約1 000名增至10 000名，相信市民將能更快捷登入系統預訂。另外，新系統亦可接收因惡劣天氣引致場地需緊急關閉、康體活動要取消的資訊，以及支援多種電子支付方式。

為進一步打擊康樂場地的炒賣活動，新系統亦有四項設計針對應付。（資料圖片）

實名登記、抽籤方式分配特定康體設施

為進一步打擊康樂場地的炒賣活動，新系統亦有四項設計針對應付，包括實名登記；在先到先得的分配機制上，加入以抽籤方式分配特定康體設施的新功能；要求申請人以先到先得方式預訂天然及人造草地足球場時，須填寫另外4名用場人士的新系統用戶編號，當中3人必須在租訂段節與租用人一同簽場及在場使用設施。另外，市民訂場及簽場時，須聲明承諾不會透過任何形式轉讓用場許可，否則可能會觸犯《盜竊罪條例》（第210章）第16（A）條，並有機會因而被判監禁。

在推出新系統 的初期，康文署會特別安排職員及顧客服務大使在有關場地當值，協助市民熟習新系統設備，之後於明年1月及明年下半年分別停止康樂場地和分區康樂事務辦事處的訂場櫃枱服務，屆時「訂場櫃檯」將會轉型為「服務櫃檯」，改為提供客戶服務。