重開康文署場地「炒場」再現　籃球教練指有時段炒貴至1800元

政府今（21日）起重開部份康文署場地，市民上周六（16日）已可透過「康體通」網上預約場地。全職籃球教練劉嘉豪表示，「炒場黨」再次現身，近傍晚時段由原價296元炒貴至1,600至1,800元，即使康文署有打擊炒風，反令「炒場黨」有加價機會。



▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼



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劉嘉豪在港台《千禧年代》表示，重開後預約爆滿，因羽毛球場及籃球場共用場地，即使是上午及下午的冷門時段，亦沒有剩餘名額。如以團體名義預約，他指非牟利機構優先，球會或公司名義多數難以預訂，8、9成無得批。

場地重開，「炒場黨」再次現身。劉嘉豪表示，兩小時籃球場地時段原價296元，在第二、三波疫情已炒貴至500至600元，第四、五波再加價至1,100至1,200元，近期傍晚時段更炒貴至1,600至1,800元，無奈指場地供應不足、更多人注重健康多做運動，如按正規程序申請，成功機會微乎其微，令教練無可奈何只可光顧「炒場黨」。

以往康文署容許非租用人以俗稱「執雞」方式，在同日被取消預訂的空置時段，免費使用場地設施，其後康文署引入實名制打擊炒風，劉嘉豪指炒價反而進一步提升。他解釋，「炒場黨」要親身到體育館簽場，甚至有機會要留在場內，以防康文署職員抽查，如申請人不在，有機會不予使用場地，故收費也會增加。

▼1.11疫情下康文署設施圍封▼

