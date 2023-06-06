400旅遊機構參加香港國際旅遊展　日本參展商推介足利花卉公園

第37屆香港國際旅遊展ITE將於6月15日至18日在會展中心1B-1E舉行，雲集超過400家參展商來自逾50個國家及地區。其中，內地展團規模面積最大，9個省市參展商的特裝展台將帶來民俗表演；台灣展商推出「全台7館」有橫跨台南至台北的七間酒店，其中有台灣唯一的三星米芝蓮級別酒店，還可以享受溫泉美人湯。



日本展商推介「世界十大夢幻旅遊景點」之一的足利花卉公園，可看到紫藤花。泰國展商亦推出特色旅遊活動，如跟隨當地部落族人遠足露營、遊覽咖啡園等。



7成展商來自境外 恢復疫前約八成規模

第37屆香港國際旅遊展有超過400家參展商參加，來自逾50個國家及地區。當中超過7成來自境外地區，其中更有首次參展的巴布亞新幾內亞及薩摩亞參展商。主辦機構匯眾董事總經理湯錦成指，展覽規模恢復至疫前2019年約八成。

主辦機構匯眾董事總經理湯錦成指，展覽規模恢復至疫前2019年約八成。（梁鵬威攝）

內地展團規模增1.5倍 特裝展台有民俗表演

內地展團規模較2019年增長1.5倍，亞洲旅遊交流中心主任張棟指，有20個省市的文化和旅遊部門及企業將參展。其中9個省市是特裝展台，將帶來豐富的民俗表演，如歷史悠久、於2米高樁柱表演的南海舞獅及非物質文化遺產表演等。

有台灣展商推出「全台7館」項目，有橫跨台南至台北的七間酒店任選入住，其中更有三星米芝蓮級別酒店，還可以享受溫泉美人湯。

亞洲旅遊交流中心主任張棟指，有20個省市的文化和旅遊部門及企業將參展。（梁鵬威攝）

日推日本「天空之鏡」景點 泰展商介紹學泰式按摩

日本展商亦推出不同遊覽景點，例如茨城縣和栃木縣獲美國CNN評選為「世界十大夢幻旅遊景點」足利花卉公園，可以欣賞譽有天下最美的紫藤花；還有香川縣享有「天空之鏡」之稱、位於三豐市的「父母濱」等。

泰國政府旅遊局處長Naparat Vudhivad指，疫情後香港旅客更重視旅遊及為旅遊賦予更大的意義。她介紹多項旅遊活動，包括跟隨當地部落族人遠足露營、遊覽咖啡園、跟泰北師傅學習泰式按摩和了解傳統泰北菜等。她續指，泰國已恢復4個泰國與香港的直航航點，包括曼谷、布吉、清邁及蘇梅。

加拿大冰島推出北極光熱點

另一再度参展的是加拿大（黃刀鎮），以及推介冰島的新參展商，兩者將介紹北極光熱點。市民若想感受地球另一端的旅遊樂趣，則可考慮到尼泊爾健行，或到充滿陽光與海灘氣息的菲律賓、馬來西亞（沙巴）、沖繩及馬爾代夫。

設香港深度（文化）遊展區及大灣區文創主題展

會場亦設不同旅遊主題特別展覽，如香港深度（文化）遊展區，主題包括「工匠及老店」、「活化農村」、「香港天空之鏡」等。另一區則以大灣區文創為主題。

展覽詳情：

日期及開放時間:

6月15日 (全日)及6月16(10:00-13:59)

只供18歲或以上旅遊業界、商界以及專業人士攜同名片登記入場。

6月16日 (五) 14:00 – 18:00

只供18歲或以上人士登記/付費

6月17日(六) 10:00 – 19:00

6月18日(日) 10:00 – 17:00

地點: 香港灣仔會議展覽中心 1B-1E館

入場費:

6月15日(四): $70

6月16日(五): $30

6月17日(六): $20

6月18日(日): $20