美商會調查｜最顯著商業挑戰　6成受訪者選國際旅遊限制

香港美國商會公布2022年企業前景調查，當中60%受訪者視國際旅遊限制為首要關切問題，去年最關切問題為美中關係。

去年有65%受訪者表示對美中關係最感憂慮，今年則降至44%；40%受訪者指出新冠肺炎疫情為主要商業挑戰。另有28%選擇前往內地的限制，為主要商業挑戰。

32%受訪者稱要延遲新投資

香港美商會指出香港仍擁有商機，可是一系列問題特別是嚴格的旅遊限制「與國際慣例越來越不相符」，以及降溫的美中關係，皆對情緒帶來壓力。

報告指出約44%受訪者指出業務受到嚴重中斷影響，亦有逾30%受訪者指出要推遲新的投資，亦有30%受訪者指出正面對難填補高管職位難題，15%受訪者指出會縮減香港業務規模。

26%企業擬離開香港

報告亦指出有44%受訪者指出，由於旅遊及社交限制措施，有可能要離開香港，另有26%企業可能要離開香港，其中新加坡有可能成為主要受益者。

政府為應付新冠肺炎而實施嚴格的旅遊限制，不少商會曾向政府反映意見。在去年10月時，曾向政府游說開放邊境，唯得不到回應。

除卻談及有關旅遊限制外，有受訪者認為外國企業在香港不太受歡迎，又有逾50%受訪者認為，政府對商業問題漠不關心及不屑一顧。

不過整體而言，較多受訪者對未來12個月香港商業前景感正面。41%受訪者對未來12個月商業前景感到樂觀或非常樂觀，持中立態度者為35%，感到悲觀或非常悲觀合共23%。

報告亦顯示，使香港具有競爭力的十大因素，包括資本自由流（55%）﹑國際連接（53%）及稅收（53%）。至於使香港缺乏競爭力的十大因素，包拾生活成本（84%）﹑旅行限制和「冠狀病毒」隔離（76%）﹑營商成本（辦公室租金）（60%）。

報告亦指出，美國商會企業及個人會員對香港法治感到越來越悲觀，企業會員對此尤其關注。