國際旅遊展揭幕　韓國觀光公社指訪韓人數急升　韓流旅遊最吸客

一連四日的香港國際旅遊展今日（18日）開始在會展舉行，隨着海外國家的出入境政策放寬，今屆的參展國家及地區數目達27個，較去年增加約五成，當中日本更有超過10個地區及縣市參展。



隨着疫情變為常態，不少地方開放免簽證旅遊，韓國觀光公社就指重開免簽證後香港到韓國的旅客升了近一倍，又提到Kpop及韓劇深受港人歡迎，不少韓國旅行社亦推出相關行程以吸引港人到韓國旅遊。



香港國際旅遊展今日（18日）開始在會展舉行，今屆的參展國家及地區數目達27個，較去年增加約五成，當中日本更有超過10個地區及縣市參展。（梁鵬威攝）

一連四日的香港國際旅遊展今日（18日）開始在會展舉行，當中首一天半只限已登記的業界觀眾入場，周六、日則會開放公眾入場。文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時表示，港府持續監察疫情發展，以在控制疫情同時推出最方便旅遊的措施，了解到大眾對於免檢疫旅遊的期望，故上星期開始推出了「3+4」檢疫措施，另外亦有紅黃碼以識別回港的高危人士。

楊潤雄致辭時表示，香港政府持續監察疫情發展，以在控制疫情同時推出最方便旅遊的措施。（梁鵬威攝）

韓國觀光公社的執行董事Serena表示，在六月有約600人到韓國旅遊，當七月韓國重推免簽證入境後，旅遊人數升近一倍至約1200人，估計八月旅遊人數可達2000人，而隨着本港改為「3+4」檢疫，預期會有更多人到韓國旅遊。

Serena表示在六月有約600人到韓國旅遊，當七月韓國重推免簽證入境後，旅遊人數升近一倍至約1200人，估計八月旅遊人數可達2000人。（梁鵬威攝）

Serena提到，近年Kpop及韓劇大受港人歡迎，韓國旅行社推出「韓流旅遊」吸引客人，包括會帶旅客到訪熱門韓劇，如Netflix的《海岸村Cha-Cha-Cha》、《黑道律師文森佐》等劇集的名場景拍攝地；另外，亦有不少港人會到訪Kpop的訓練學校參觀，部份更會參與一日的訓練課程，以體驗作為練習生的感受。

除韓國外，日本亦是港人熱門旅遊地之一，日本駐港總領事岡田健一指，明白到不少港人希望可以到日本旅遊，香港旅客對日本旅遊業亦十分重要，但至於何時才可到日本自由行，仍需視乎日本疫情的發展。

栃木縣共同事務所代表湯曼琪指出，日本重開旅遊後，多了港人報團到日本，不過「3+4」推出後則未見多了旅客，因部份公司未必准許黃碼員工返工，即是仍要請足7日假。她又提到，現時只有旅行團的關係，到日本旅遊的都以家庭團佔多，或要等可自由行才會較多年輕人到日本旅遊。對於有消息指目標於11月或可全面通關，湯曼琪指未有太大信心，預期或要到明年才真的可全面通關。

湯曼琪指現時只有旅行團的關係，到日本旅遊的都以家庭團佔多，或要等可自由行才會較多年輕人到日本旅遊。（梁鵬威攝）

尚熙之旅董事總經理黃志偉預期，如可全面通關，將會有一批「餓咗好耐」的市民到外地旅遊，相信香港最終都會全面放寬，只是時間問題。至於「3+4」推出後，每日都收到不少的詢問，雖然預約旅行的客未算太多，但仍算是個好的開始。

黃志偉認為柬埔寨事件不太會影響港人到東南亞地區外遊的意欲，他解釋指性質上不同，受騙人士是工作被騙，與旅遊的關係很不大。（梁鵬威攝）

至於近日柬埔寨、緬甸等地出現騙案，引起不少人對到東南亞地區旅遊安全的關注，尚熙之旅的旅行團其中一個目的地是鄰近的泰國，黃志偉認為相關事件不太會影響港人到東南亞地區外遊的意欲，因性質上不同，受騙人士是工作被騙，與旅遊的關係不大，有信心旅遊不會受到太大影響。

▼8月18日 香港國際旅遊展開幕▼

