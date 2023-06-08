新巴城巴合併｜復修「中巴」珍寶巴士　明起中環海濱展覽作別乘客

城巴將於明日（9日）下午於中環海濱活動空間、展開全港首個設於海濱的大型免費巴士展覽「One Citybus 展覽」。展覽焦點之一為是經復修的經典珍寶巴士，自 70 年代已穿梭香港大街小巷，是效力中巴、新巴的兩朝「元老」，不過，展覽是「眼看手勿動」，雖然舊車經過復修，不設上車參觀。



此外，新巴將於今年7月起與城巴合併，並推出5款全新設計的巴士塗裝首次化身實物，亦於明日在中環海濱展出，並展開網上投票活動，市民可投選心儀的巴士塗裝，決定將來車隊的外貌。



城巴將於明日下午3時，於中環海濱活動空間展開中環夏誌，展開全港首個設於海濱的大型免費巴士展覽「One Citybus 展覽」，至下月23日。展覽將近半世紀以來港島區巴士服務的演變，一一呈現市民眼前。由中巴年代已效力的珍寶巴士，到城巴首批購入的「黄老太」，再到配備冷氣系統的多部退役、現役巴士，盛載著數代香港人的回憶。

展覽焦點之一為是經復修的經典珍寶巴士，自 70 年代已穿梭香港大街小巷，是效力中巴、新巴的兩朝「元老」。經歷工程團隊三個月來努力不懈復修，車身換上全新金屬片，重新塗上「上忌廉黄、下湖水藍」的標誌性配色，呈現舊香港的色彩。

珍寶巴士獨特之處，在於是香港第一代後置引擎巴士，是中巴、新巴最經典的車種之一。車尾呈凹型設計，引擎置於下方，中空的位置方便乘客打開車窗通風。隨著新巴城巴後來領先業界引入冷氣巴士，現時巴士冷氣組件置於車尾，此獨特的造型已成歷史。

珍實巴士車內同樣極具觀賞價值，它是首批設有「3+2」 座位的巴士，以載客量見稱，因而參考珍寶客機命名，被冠以「陸上行駛珍寶」的美譽。巴士上下層的地板已全數更換，再重鋪地膠，塑造富年代感的車廂。俗稱「攪牌」的手攪報牌機同樣完成修復，車長以往透過攪動滾軸更改路線號碼和終點站名，此獨特的操作模式時至今日已成歷史。

城巴副工程營運主管（港島）何建新今日（8日）表示，展覽展出不同年代巴士，能全面反映港島巴士演變，團隊非常努力復修，務求將古董巴士原汁原味呈現在市民眼前。

58歲的車身技工黃捷行，在中巴年代及新巴早年已維修過很多珍寶巴士，近年都以維修現代化巴士為主，故再次見到「老朋友」時感到戰戰兢兢。他透露復修工作最大挑戰是，需要人手製作或調配零件，例如板及拉釘等：「架車都有一段日子，比較殘舊同埋霉啲，好多嘢都係買唔返。」他亦指修復需時最長的部分為車廂上下層地板，由於年日久遠，變得「霉霉爛爛」而需要全部更換，需要兩三個人手安裝，對安裝技巧亦有一定要求。

不過一邊維修，昔日師傅傳授的技能仍銘記於心 ，黃捷行希望做到以老帶新，向年輕一代傳授維修古董巴士技巧，吸引更多新血入行。

同為城巴新巴員工的車身學徒陳彥東，現年20歲，入職僅近三年的，認為修復珍寶巴士極具挑戰且為非常寶貴的經驗。陳彥東指，這輛巴士的年紀比我大超過一倍，在修復過程中，很多時都要向同事阿行「問書」。他亦指最喜歡修復的部件是地板，因為要求做工精細，無論開直角或圓位都不能留有縫隙，極具挑戰性。而他最討厭修復的部件為車窗：「未做過咁辛苦嘅……做完腰骨都會痛。」

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此外，新巴將於今年7月起與城巴合併，並推出5款全新設計的巴士塗裝首次化身實物，亦在中環海濱「One Citybus 展覽」列隊與廣大市民見面，展期由6月9日至18日。城巴將於6月9日至18日展開網上投票活動，讓市民參與投選心儀的巴士塗裝。票數最高的兩款城巴塗裝將晉身次輪投票，由城巴同事於6月20至27日作最終決定。市民可登入城巴網頁投選所好。