海關招聘｜工餘設興趣班　女督察玩划艇、學咖啡拉花　 開拓嗜好

香港海關正進行督察招聘，加入海關7年的伍凱恩（Christine）本身熱愛運動，在工餘時間加入了不少部門興趣班，擅長划獨木舟的她早年加入海關划艇隊，過去三年均勇奪佳績，她最近亦接觸咖啡拉花班，拓展不同興趣。



伍凱恩指雖然海關工作不定時，但反而有較大自由度，只要提前安排，都可處理日常事務，見朋友食飯。她又向女投考生提供體能測試「貼士」，可採用「拔尖補底」策略，專攻強項搶分，足以拉上補下通過考核。



督察伍凱恩（Christine）在工餘時間加入了不少部門興趣班，最近亦接觸咖啡拉花班。（廖雁雄攝）

伍凱恩於2016年加入海關，現隸屬鐵路及渡輪口岸科，她稱早年於機場科空運貨物課執行揀選貨物清關時，發現一件貨物的送貨地址，竟然是一棟空置待重建的大廈，由於地址令她起疑，於是展開追查下，成功於大廈偵破多兩宗毒品案，檢獲超過8公斤甲基安非他命，形容是她公務生涯的一個里程碑。

曾贏得划艇紀律盃女子亞軍及季軍

在工餘時間，伍凱恩指海關設有不少興趣學會，可因應喜好加入，本身熱愛玩獨木舟的她，在同袍鼓勵下接觸划艇，成功在2017至2019年，為部門贏得紀律盃女子組亞軍及季軍。

她指部門「臥虎藏龍」，有前港隊手球隊員、前甲一籃球員、潛水教練、瑜珈教練、健身教練等，可以在專業人士指導下做運動，最近她就加入了高爾夫球會和咖啡會，拓展不同興趣。

提前安排日程 閒日放假都可相聚

伍凱恩又表示，雖然紀律部隊工時不定，但輪班工作反而更有自由度，「我會安排閒日去銀行、公共設施，咁就唔使逼，約食飯見朋友只要提早約定就得，相反，星期六銀行只開半日，去戲院、商場又好多人。」她強調最重要是工作時工作，休息時休息，無論在海關內輪班制或固定工時，都能平衡生活與工作。

伍凱恩（前排右四）早年加入海關划艇隊，過去三年均勇奪佳績。（受訪者提供相片）

建議體能測試採「拔尖補底」策略

投考海關的體力測試中男女採用同一合格標準，伍凱恩指由於男女工作模式及內容一樣，所以體力標準亦一致，對於女考生可能會覺得吃力，因此推薦女生採用「拔尖補底」策略，專攻強項搶分，弱項務求達標，便可達至拉上補下效果，通過測試，「機會係留畀準備充足嘅人，堅持嘅人。」

香港海關因應公務員事務局推行招聘新安排，准許大學三年級學生應考公務員，因此擴闊現正進行的海關督察招聘投考資格，新學年三年級及四年級學生可以投考，海關亦將海關督察招聘延長至6月19日。