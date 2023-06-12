「無煙跑服日」鼓勵做運動戒煙　認清煙草禍害　邁向零煙世代

眾所周知吸煙危害健康，吸煙人士應立即戒煙，除個人意志及親友鼓勵外，不妨由運動入手，抵抗煙癮，增加成功戒煙的機會。透過做運動釋放的多巴胺與安多酚可代替尼古丁所產生的愉悅感，有助克服煙癮之餘，更能強化心肺功能。每年5月31日為「世界無煙日」，香港吸煙與健康委員會今年以「零煙世代在眼前 戒煙贏在起跑線」為主題，連續第三年舉辦的「無煙跑服日」，吸引逾3,600人響應穿上跑服或運動服，鼓勵吸煙人士以做運動戒煙，提高戒煙的成功率。



各界攜手實現零煙世代

於世界無煙日2023暨無煙跑服日啟動禮上，醫務衞生局局長盧寵茂教授表示︰「大量科學實證顯示，吸煙與過早死亡和引發多種慢性疾病有直接關係。香港吸煙率之低，已經位於世界前列；但我們控煙政策的長遠目標是消除煙草禍害，令市民生命健康得到全面保護。我們在過去四十年推行的控煙措施，已成功將每日吸煙率從1980年代的23%降至今時今日的9.5%，我們的目標是在2025年把吸煙率進一步降至7.8%。要達到這個目標，我們必須採取一些更為積極進取的控煙措施。故此，政府計劃就下階段控煙策略進行公眾諮詢，我期待屆時能得到各方好友對諮詢文件的意見及踴躍支持。」

嘉年華設有具資訊與趣味並重的無煙遊戲攤位，熱鬧非常。

委員會主席湯修齊指出︰「根據政府統計處的調查，香港有約七成吸食傳統煙的人士未曾嘗試過戒煙，需要花盡心思推動他們踏出戒煙第一步。而要進一步降低香港的吸煙率，除了鼓勵身邊人為健康戒煙外，為吸煙人口截龍亦是控煙策略上重要的一環。為防止煙草商以另類吸煙產品引誘年輕人吸第一口煙，委員會希望政府積極研究立法『禁食』及『管有』另類煙，保護下一代。」

（由右至左）主持人思敏、越野跑手陳國強、藝人黃妍及區子琳聯同第13屆戒煙大贏家冠軍鄭煒杰於現場示範簡易伸展運動。鄭煒杰並分享戒煙心得。

專家拆解坊間對吸煙禍害的誤解 宣揚無煙重要性

啟動禮後，醫院管理局榮譽顧問醫生、皮膚科專科醫生陳厚毅醫生、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師及香港大學榮休教授暨公共衞生學院名譽臨床教授林大慶教授，更即場拆解坊間對吸煙禍害的誤解，針對社會不同人士，宣揚不吸煙的重要性。陳厚毅醫生指，吸煙加速膠原蛋白流失，令皮膚出現老化、乾燥、暗黃、鬆弛等問題。他又奉勸各位愛美的女士，市面上主打溫和果味的另類煙其實是糖衣陷阱，成分同樣含有害物質。早一日戒煙，皮膚便早一日變好，否則使用再多的護膚品亦徒勞無功。

崔俊明藥劑師留意到年青人吸食水煙有上升趨勢，相信許多人誤認為煙壺中的水能將有害物質過濾，呼籲大家認清水煙真相。事實上，水煙煙霧中的化合物不會通過水而過濾，仍含有大量有毒化合物，包括焦油、一氧化碳、尼古丁等，同樣會上癮。由於吸食水煙的次數多、吸入煙霧的深度大及每次吸煙的時間長，水煙使用者吸入的有毒化合物份量比吸食傳統捲煙者更多，應及早遠離。

醫院管理局榮譽顧問醫生、皮膚科專科醫生陳厚毅醫生（右二）、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師（右一）及香港大學榮休教授暨公共衞生學院名譽臨床教授林大慶教授（左四），即場拆解坊間對吸煙禍害的誤解。

林大慶教授則分享，長者間流傳「一戒煙就死」的說法，但其實這並無科學根據。長者戒煙後離世，主因是多年的吸煙習慣令身體一直被侵蝕，患上慢性疾病或癌症而不自知，病發時已非常嚴重。吸煙是引致心腦血管疾病的主要原因，但若戒煙一年，患上心臟病的額外風險已減低一半，所以愈早戒煙，對生活質素定有正面幫助。

全城邁向零煙世代 社區活動推廣健康生活習慣

除個人意志及使用戒煙服務外，家人及兒孫的鼓勵亦是長者戒煙的一大動力。故此，「無煙跑服日」活動走入校園，旨在加深幼兒對無煙環境的認識和印象，讓他們從小認識無煙生活，並將無煙信息傳遞給朋友與長輩，一起享受健康生活帶來的益處。無煙代言人「咪點我」亦於現場帶領幼稚園學生學習做伸展運動，推動他們身體力行建立健康的生活習慣。

香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園K1至K3學生參加無煙跑服日。

全城參與！為響應「世界無煙日」及「無煙跑服日」，香港吸煙與健康委員會約定大家於6月16日，上午10時30分至下午5時30分，在旺角港鐵旺角東站對出行人路（近巴士總站），一同做簡單運動，玩小遊戲，並派發紀念品，一同宣揚無煙香港。

（資料及相片由客戶提供）