海關招聘｜返工查跨境車收工夾Band　督察：輪班都可工作生活平衡

「返輪更其實都可以work-life balance。」香港海關設有不同職系，個別部門需要輪更工作，現駐守深圳灣的督察區凱禮（Max），從小已考獲鋼琴演奏級，在加入海關後繼續發展興趣，成為海關流行樂隊一員，與同袍交流切磋，亦不時代表部門四出表演。



區凱禮建議投考人士要「提升自己，準備充足」，尤其在應付小組討論環節，要多刨報紙留意時事，更要有多角度思考，才能在討論中脫穎而出。



區凱禮從小已考獲鋼琴演奏級，現成為海關流行樂隊一員，與同袍交流切磋，亦不時代表部門四出表演。（廖雁雄攝）

區凱禮於2016年加入海關，現駐守深圳灣口岸貨物組，帶領約80名關員每日為過萬輛跨境車輛清關，由於走私客十分「刁鑽」，可能將毒品或走私貨物藏於機械組件內，所以需要風險評估找出可疑車輛。

英國哈羅公學升學時已開始表演 加入海關流行樂隊續演出

身型健碩的區凱禮，少年時已考獲鋼琴演奏文憑，兩種銅管樂器達到八級水平，從小已有豐富表演機會，在英國哈羅公學升學時，曾在小型國際比賽中獲獎。加入海關後，他繼續發展所長，在2019年加入新成立的海關流行樂隊，與同袍參與音樂表演，在電視台以音樂推廣禁毒訊息，亦曾到澳門表演。

他認為雖然部份海關工作需要輪班，但對個人興趣發展毫無影響，反而更容易找到空間發展興趣，因為海關設有不少興趣班，除了傳統體育協會如足球、籃球、網球，亦有飛鏢會、龍舟隊、射箭會、攝影學會、棋藝及桌上遊戲興趣小組等，可以認識志同道合，真正做到「work-life balance」。

區凱禮少年時已考獲鋼琴演奏文憑，在英國升學時曾在小型國際比賽中獲獎。（受訪者提供相片）

多睇報紙了解社會議題應付小組討論

投考海關督察需通過體能測試、筆試及面試等，區凱禮建議投考人士切勿輕視，要「提升自己，準備充足」，針對弱項進行訓練，他憶述當年會不停看報紙，了解社會議題，再與朋友討論，刺激多角度思考。

香港海關因應公務員事務局推行招聘新安排，准許大學三年級學生應考公務員，因此擴闊現正進行的海關督察招聘投考資格，新學年三年級及四年級學生可以投考，海關亦將海關督察招聘延長至6月19日。

▼5月13日 海關舉行督察招聘體驗日▼

