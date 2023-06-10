3855人捐血逾25次創新高　捐血王累積捐725次　一家三口共捐525次

香港紅十字會輸血服務中心今日（10日）公布2022/23年度累積捐血次數達25次或其倍數的人數達3,855人，創歷年新高。中心今日舉行周年捐血頒獎典禮，嘉許一眾表現傑出的熱心捐血者，當中包括「捐血王」李兆楠，最新累計已達725次，續為紀錄保持者。



今年的周年捐血頒獎典禮特別增設「年度傑出捐血家庭」獎項。獲獎家庭一家三口於本年度累計成功捐血200次、175次及150次，即合共525次。



香港紅十字會輸血服務中心今日舉行周年捐血頒獎典禮，嘉許一眾表現傑出的熱心捐血者。（醫院管理局提供圖片）

香港紅十字會輸血服務中心今日舉行周年捐血頒獎典禮，嘉許一眾表現傑出的熱心捐血者。中心公布，在2022/23年度累積捐血次數達25次或其倍數的人士達3,855人，創歷年新高，中心由衷感謝捐血者的熱忱，為香港穩定的血液供應有着重大貢獻。

中心除頒發個人捐血獎項，亦頒發「卓越夥伴大獎」予商界、社區以及學界夥伴，表揚它們積極支持捐血活動。

香港成分捐血紀錄保持者李兆楠（右）於本年度已累計成功捐血725次；20多歲的陳尚韜（左）於本年度已累計成功捐血50次。兩人與香港紅十字會會長何驥（中）合照。（醫院管理局提供圖片）

李兆楠捐血725次續為紀錄保持者

其中獲嘉許的熱心捐血者有香港成分捐血紀錄保持者李兆楠，他於本年度已累計成功捐血725次；20多歲的陳尚韜於本年度，也已累計成功捐血50次。

一家三口奪「年度傑出捐血家庭」獎項

今年的周年捐血頒獎典禮特別增設「年度傑出捐血家庭」獎項。獲獎家庭一家三口皆為成分捐血者，兒子杜天朗、父親杜浩然及母親鄭小寶分別於本年度累計成功捐血200次、175次及150次。

署理醫務衞生局局長李夏茵醫生（右二）頒發「年度傑出捐血家庭」獎項予杜氏一家三口，兒子杜天朗（左一）、父親杜浩然（左二）及母親鄭小寶（右一）分別於本年度累計成功捐血200次、175次及150次。（醫院管理局提供圖片）

本年度12萬人捐血 李夏茵：血液沒代用品

醫院管理局指，本年度有123,823名熱心的捐血者伸出援手，並成功捐出210,532單位的血液，製成了逾33萬單位的血製品作臨床輸血治療之用，為無數危急病友及其家人帶來希望與祝福。該局立席范鴻齡表示，可持續及穩定的血液供應對醫療系統至為重要，他謹代表醫管局向全港捐血者致以衷心感謝，讓病人獲得適切的輸血治療。

署理醫務衞生局局長李夏茵在典禮致辭時表示，血液並沒有代用品，儲存期亦有限，因此市民大眾的不斷支持和無私奉獻對維持本港血液穩定供應發揮着重要作用。

紅十字會呼籲市民響應6月14日世界捐血者日

香港紅十字會副主席曾韻雯則呼籲市民響應6月14日「世界捐血者日」。她指出，縱使醫療科技不斷進步，血液至今仍然沒有代替品，要確保有足夠及安全的血液，才可讓病人得到適切的治療。

中心誠邀各位熱心人士繼續支持捐血活動，確保病人有足夠血液作適切的輸血治療。市民可致電各捐血站或透過手機應用程式「HK Blood」預約捐血，減少等候時間，避免人群聚集。捐血站地址及開放時間：www.ha.org.hk/rcbts。