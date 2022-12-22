廣州等多地血庫告急　醫院暫停非緊急手術　新冠感染者能捐血？

山東、江蘇、廣州等多地傳出血庫告急消息，血液庫存不足已危及到孕產婦、危重症患者的搶救，多個血液中心呼籲符合條件的市民積極獻血（捐血）。



《新京報》報道，12月20日，受疫情影響，山東省血液中心再次發出血液庫存低位預警，尤其是A型血和O型血，僅能滿足臨床極危重症患者3天用血量，部分已排期的手術要暫時擱置。山東省血液中心呼籲符合條件者、返鄉大學生積極捐血。

《第一財經》報道，12月20日，廣州血液中心透露，廣州市已進入捐血淡季階段，受冬季降溫及新冠感染者增多的雙重影響下，血液庫存出現階段性偏低。

廣州血液中心指，廣州市血液庫存量與平時庫存量相比略低，目前仍能保障臨床急救需要和安全，但為了保障醫療急救用血需要和安全，呼籲符合近期捐血條件的市民，在嚴格做好個人防護的前提下捐血一次。

12月13日，江蘇省血液中心發布倡議書稱，疫情下街上人流量減少，無償捐血急劇下降，當地高校陸續放假，團體捐血活動基本處於停滯狀態，南京地區各級醫療機構的血液庫存已跌破最低庫存警戒線，中心呼籲當地黨政機關、企事業單位、市民無償捐血。

12月12日，雲南昆明血液中心表示，昆明市平均每天需要約500人捐血，才能基本滿足臨床用血需求。受疫情影響，街上無償捐血的人數急劇下降，團體捐血活動被迫停滯，平均每日捐血人數不足百人，已經危及到孕產婦、危重症患者的搶救，血液庫存全面告急。

12月9日，河南開封衛健委、市直機關工委也發布《致全市無償獻血倡議書》稱，近期受寒潮等多重不利因素影響，街上捐血人數驟減，開封市無償捐血進入「寒冬期」。擁有400多萬人口的開封市，每天捐血人數僅有幾十人，血液庫存緊張，危重病人、惡性腫瘤和血液病患者及孕產婦等，正迫切需要血液來維持和延續生命。

內地多個省市傳出血庫告急的消息。圖為寧夏血液中心供血服務科血液儲存冷庫，工作人員從零下80℃的儲血冰櫃取出冰凍紅細胞。（新華社）

新冠感染者能捐血嗎？

事實上，血庫告急與近期新冠感染者數量增多等因素有關。為確保血液安全平穩供應，12月17日，國家衛健委辦公廳和中央軍委後勤保障部衛生局聯合下發《血站新冠病毒感染防控工作指引（第二版）》。

與2021年《血站新冠肺炎疫情常態化防控工作指引》相比，新版指引主要修訂幾方面內容。一是根據疫情防控政策調整，新版工作指引刪除關於密接者、次密接者以及有中高風險區旅居史者暫緩捐血的有關內容。

二是提出接種基因重組疫苗與接種滅活疫苗後，需要暫緩捐血48小時。三是綜合國際做法和中國情況，明確感染新冠（重型和危重型除外），最後一次核酸檢測或抗原檢測陽性結果7天後可捐血；重型或危重型感染者，康復6個月後可捐血。

四是目前全球尚無新冠病毒通過輸血途徑傳播的報道。為最大程度保障血液安全，在血站普遍實行的「獻血者回告政策」中，繼續保留關於新冠病毒感染的回告內容，將回告時間縮短為48小時。