38%受訪者疫下影響心情減少捐血　團體建議用血應開源節流

撰文：梁晉穎
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本港血庫長期不足，香港紅十字會日以繼夜呼籲市民捐血。有調查發現，受訪者在疫情期間捐血次數大減六成，曾捐血人士中有38%表明因為疫情影響心理而不去捐血。香港臨床血液管理學會建議，管理血液亦需開源節流，建議減少不必要輸血，及提升血液健康著手，同時呼籲市民踏出一步，踴躍捐血。

疫下市民減少捐血。（資料圖片）

早前委託香港民意研究所，調查400多名市民的在疫情下的捐血習慣。發現受訪者的而疫情都影響他們的捐血意欲。學會呼籲市民重拾捐血習慣，恆常捐血，以幫助香港醫療系統危急的血液需求。

香港臨床血液管理學會今日（4日）舉行記者會，發表委託香港民意研究所進行的調查結果。六成三受訪者曾捐血，當中78%不是定期捐血者。在第1至第4波疫情（即2020年至2021年）期間，曾捐血者的捐血次數，由疫情前平均每年捐血1次減至0.4次。第5波疫情以來，其中在今年1至4月期間，更有87%曾捐血者沒有捐血。

調查顯示，三成八曾捐血受訪者因疫情減低捐血意欲，當中71%怕外岀受感染，68%因疫情而沒心情捐血，亦有63%在疫情期間長期沒有捐血，已失去捐血習慣。

香港臨床血液管理學會前任主席鄭鴻佳醫生表示，15至24歲的年輕人，捐血次數在上年減到只有29%有捐血。

捐血數字少　惟捐血需求不斷增加

香港臨床血液管理學會前任主席周雨發醫生呼籲，市民應重拾捐血習慣，在新冠疫情下，定期及緊急輸血服務從未間斷，此外，人口老化都令血液需求大增。他引用紅十字會數據指出，2021年用血量最高的病人組別為內科及老人科，佔整體52%。較外科的23%高一倍。

香港臨床血液管理學會呼籲市民重拾捐血習慣，恆常捐血，以幫助香港醫療系統危急的血液需求。(梁晉穎攝)

血液不同成份難保存　本港未有人造血

香港臨床血液管理學會委員何碧頤醫生指出，血液當中有不同成份，例如紅血球、白血球、血小板等。都可以供給不同類型病人使用。但不同血液成份的保存期都不同，因此血液「壽命」非常低及保質期非常短暫。捐血的需求其實很高。

她又指，調查發現不少人以為香港有「人造血」，她澄清，「人造血」尚在研發階段，故目前絕對沒有替代品，完全依靠本港捐血者。

香港臨床血液學會委員何碧頤醫生指，血液不同成份保存期不同，故捐血非常重要。（梁晉穎攝）

血液需開源節流：減不必要輸血　提升健康

周醫生建議，要做好病人血液管理解決血庫不足問題，提出三大策略，包括增加病人自身血紅素，減少手術失血及改善貧血。

病人自身血紅素，是指由病人自身健康習慣做起。周醫生指出，當然可以讓病人服食鐵丸，但病人如可從生活習慣做起，例如均衡飲食及運動改善身體，那貧血的機會減少，就可減少輸血。

減少手術失血，是指使用有效的醫療資源或技術，在一些手術中令岀血機會減少，從而減低要輸血的機會。本港現行方法有採用失血較少的微創手術。

至於改善貧血，以地中海貧血患者為例，當中重型乙型地中海貧血的患者，因為無法製造足夠的血紅蛋白，需終身定期輸血和接受藥物治療（需定期每4周輸血一次及定時除鐵），醫學界今年引入治療地中海貧血的方案，是處方藥物促進紅血球生長，從而減少輸血量。

周醫生表示，「簡單來說，要有效令血液管理，就是：提升市民健康，同醫療效果。」他還重複三次說這句很重要。

香港臨床血液學會前主席周雨發醫生（左）指，疫情加上人口老化，令血液需求上升。(梁晉穎攝)

學會呼籲市民多捐血　保持健康

鄭鴻佳醫生表示，學會將繼續做更多的工作，鼓勵市民捐血，亦會跟紅十字會合作，做更多活動去令市民捐血。他亦鼓勵商業機構或團體，自行向紅十字會提出合作，舉辦捐血日或預約流動捐血車到來。

周醫生指「無心情」捐血都是一個難以解決的問題，不過他呼籲市民先踏出第一步去行動，前往捐血。

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捐血
香港紅十字會輸血服務中心
血庫存量不足