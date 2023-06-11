器官移植｜盧寵茂指中國器官捐獻獲高度認可　冀盡快建立跨境互助

醫衞局局長盧寵茂今日（11日）率團出席在上海舉行的「中國器官捐獻日」活動，他提到去年跨境器官捐贈移植有成功先例，而內地近年來的人體器官捐獻工作，已獲世界衞生組織和世界器官移植學會的高度認可，期望儘快落實兩地第二層互助分配機制，相信能最大限度善用所捐贈器官拯救生命。

中國人體器官捐獻與移植委員會主任委員、基金會顧問委員會主席黃潔夫教授在致辭表示，知悉香港早前有人歪曲器官捐贈的奉獻精神，導致有數千個退出器官捐贈登記，對這些弄虛作假的行為予以譴責。



醫醫衞局局長盧寵茂教授今日出席在復旦大學上海醫學院舉行的「中國器官捐獻日」活動。

他在會上解釋，香港目前有超過2600名器官衰竭病人在等待器官移植，每年遺體捐贈者只有三數十個，腎移植平均輪候時間接近五年。加上去年有數千個退出器官捐贈登記，現時遺體器官捐贈數目不足以應付需求。盧寵茂指，建立恆常跨境器官移植互助機制，能達致最大限度善用所捐贈器官拯救生命。

醫衞局局長盧寵茂於今日（11日）在上海參加「中國器官捐獻日」活動（資料圖片）

盧寵茂亦指，中國人體器官分配與共享計算機系統獲世界衞生組織和世界器官移植學會的高度認可。他相信與内地合作建立恆常器官移植互助機制，能為兩地患者提供更多重生的機會。

中國人體器官捐獻與移植委員會主任委員、基金會顧問委員會主席黃潔夫教授在致辭時，知悉香港早前有人歪曲器官捐贈的奉獻精神，導致有數千個退出器官捐贈登記，他對這些弄虛作假的行為予以譴責。

第二層互助分配機制，即當兩地任何一方有器官捐出，在本地沒有病人適合接受移植，無法於本地輪候系統配對，就會啓動機制將器官作跨境配對。