器官捐贈｜盧寵茂強調利他精神不應有前設條件︰唔係睇邊個有著數

香港與內地正積極探討建立恒常器官移植互助機制，醫務衞生局局長盧寵茂今（3日）於HOY資訊台節目《有理有得傾》重申，器官移植互助機制不影響兩地輪候名冊，又指內地人口龐大，器官捐贈數目遠高於本港，相信可幫助未能獲合適器官的有需要市民，強調「唔係睇邊個有著數。」他認為互助機制可為兩地帶來雙贏，會積極推動落實，「不能因謠言而退縮。」



醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

不影響兩地輪候名冊︰港人器官首先幫返港人

盧寵茂表示，中港兩地器官移植互助機制的建立，源於去年12月本港一名4個月大女嬰芷希獲內地捐心，得到重生的機會。惟當時由於沒有互助機制，港府特別向國家衛健委請示啟動互助，並與內地各部門緊急安排匹配、運事、過關等流程，最終才可順利拯救女童。

盧又指，互助機制建立後，個別個案毋須再特事特辦。他並強調互助機制採用兩層分配機制，重申「香港人器官首先幫返香港人」，不影響兩地輪候名冊，只有內地捐贈者找不到合適受贈者時，才會與本港配對，反之亦然。

盧並指，器官捐贈講求「利他」精神，幫助他人不應前設條件，因此器官從來沒有「點名」，捐贈者或受捐者亦不限年齡及職業，雙方亦不會得知其真實身份，以保障沒有利益關係及防止歧視，形容為不能退守的底線。

過去20年香港與外地的跨境捐贈器官，僅得兩宗個案。（資料圖片 / 鄭子峰攝)

內地人口龐大相信可幫助有需要港人獲得器官

盧寵茂亦指，過去20年香港與外地的跨境捐贈器官，僅得兩宗個案，又指內地人口龐大，器官捐贈遠高於本港，相信可幫助未能匹配合適器官的市民。但他強調器官捐贈「唔係睇邊個有著數」，認為互助機制的建立可為兩地帶來雙贏，會積極推動落實，「不能因謠言而退縮。」

盧表示，登記器官捐贈而取消者約2,880人，佔35.7萬登記者中約0.8%，因此不認同有大量市民取消的說法。他相信部份市民取消器官捐贈，確實因不接受互助機制，但認為更多取消者被謠言誤導，以為全部器官會運往內地使用，重申相關謠言為虛假及不正確。

此外，盧並表示警方所有調查工作，只針對造謠及作假行為，與因不知道而取消捐贈有著巨大分別。他又指，未來會考慮在取消系統加入問題，以了解取消原因，認為若涉及移民等情況則無可厚非。