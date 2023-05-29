取消器官捐贈｜鄧炳強指有人惡意利用他人姓名取消　警已刑事調查

政府早前指出取消器官捐贈登記數字有「不尋常」，保安局局長鄧炳強今日（29日）表示，有身處海外的前區議員扭曲本港與内地的跨境器官移植互助機制，又有人在網上利用人他人名稱申請取消，從而製造多人不滿的假像。他指警方已進行刑事調查，相關人士或違不誠實使用電腦、《香港國安法》，「有證據就拉人，夠證據就會告人」。



就日前有人權組織報稱有一名維吾爾族學生飛抵香港後失蹤，鄧炳強指相關人士從來沒有入境香港，亦沒有被拒入境，「講到我哋人權情況好差，目的係抺黑香港同中央政府，危害國家安全。」



保安局局長鄧炳強。（馬楚烽攝）

指「走佬反政府前區議員」網上發動

保安局局長鄧炳強今日在北角青協大廈出席活動後見記者時指，他指現時仍然有人挑釁香港和國家，抺黑兩地政府的軟對抗。

就近期取消器官捐贈事件，特首李家超提到取消數字有不尋常情況，已要求警方調查，鄧炳強表示，內地曾向本港一名女嬰捐贈心臟令她延續生命，是一件大好事，強調兩地機制只會在無法本地配對時，才會將器官捐贈內地，惟有人刻意歪曲，如不主動取消，會當作已登記。

呢件（器官捐贈）係一個大好事，但係有啲想危害我哋安全嘅人，喺度刻意歪曲我哋咁好心做嘅事，就講到你唔去取消呢啲登記捐贈，就會自動當你係登記咗，呢啲包括一啲走咗佬去外國嘅一啲反政府前區議員，我哋都發覺好不尋常地係有3,000幾個從來無登記過捐贈嘅人取消登記，我哋相信呢啲有部份係惡意喺網上面利用人哋個名，去做出呢啲取消行為，從而製造假像，好似製造到好多人不滿於呢個事件。 保安局局長鄧炳強

鄧炳強強調刻意違法手段取消行為，會以刑事調查，「有證據就拉人，夠證據就會告人」，有機會涉不誠實使用電腦、《香港國安法》等，重申「你犯法，一世都犯法，有足夠證據就拉你」。

指國際特赦組織捏造事實 危害國家安全

人權組織國際特赦組織日前報稱一名維吾爾族學生抵港後失蹤，鄧炳強表示，相關人士從來沒有入境香港，亦沒有被拒入境，「用捏造事實，刻意抺黑香港政府，講到我哋人權情況好差，目的係抺黑香港同中央政府，危害國家安全。」