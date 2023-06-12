英國寄宿學校學生錘襲港生　升學顧問指家長可經監管私校機構投訴

英國逾400年歷史的貴族寄宿學校Blundell’s School日前發生校園襲擊事件，一名香港學生被同學以錘子襲擊，有指腦部重創陷入昏迷，另有兩名師生受傷，當地司法部門已向疑兇控以2項企圖謀殺罪。



有本港升學顧問指出，Blundell’s School是英國傳統私立寄宿學校，未曾發生過襲擊事件，相信不涉及歧視或欺凌，他建議在港家長如需要協助，可經本港升學中心，向英國兩個監管私校機構投訴。



英國德文郡（Devon）蒂弗頓（Tiverton）寄宿學校Blundell's School2023年6月9日發生校園襲擊事件。

英識教育創辦人陳思銘表示，Blundell’s School是英國傳統私立寄宿學校，屬貴族學府之一，多年來未曾聽聞襲擊事件，相信不涉及歧視或欺凌，「用到錘仔襲擊，都唔會係歧視，應該係個別施襲事件。」

他指，現時該學校有十多名港生，為數不多，據當地香港學生表示，由於事發突然，未有人目擊，都是經由校方通知，學校為安撫學生情緒，已安排全體學生暫時離開宿舍，休息數日才重返宿舍。

英識教育執行董事陳思銘（資料圖片／吳煒豪攝）

陳思銘又指，留意到有家長在網上投訴校方處理手法，他認為無補於事，建議學生和家長，可經由英國寄宿學校協會（BSA）或英國私立學校評估監督機構（ISI）投訴，如果家長身處香港，可由其升學中心代為處理，以BSA會員身份，向監管機構作出投訴，直接由管理層應對。

Blundell’s School位於英格蘭西南部德雲郡（Devon），有逾400年歷史，提供GCSE, A Level課程，學校有約 600名學生，大部分是英國本地生，有約8%是國際生，來自巴西、中國、法國、德國、香港、南韓等地，高年級一年寄宿學費41,325 英鎊，折合約 40.7 萬港元。