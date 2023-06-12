英國寄宿學校16歲男生重錘襲擊3師生　遭控兩項企圖謀殺

英國德文郡（Devon）蒂弗頓（Tiverton）一所歷史悠久的寄宿學校6月9日發生校園襲擊事件。一名16歲男學生涉以錘子襲擊2名學生、1名男教師，其中1名學生重傷危殆。埃克塞特裁判司署（Exeter Magistrates’ Court）12日對案中疑犯疑兇控以2項企圖謀殺罪。



根據法例，疑犯因未滿18歲，他的姓名不會公開。

警方12日確認2名男生仍留院，一人危殆，另一人傷勢嚴重但情況穩定。有關方面已派員支援他們的家長。

警方9日晚發布新資料時稱，第三名男傷者的是學校職員，他已出院。

一受傷學生是港人

在香港的網上群組，11日有疑似受害者家長發帖稱，兒子是香港人，已獲英國5大腦科專科醫生之一做手術，但仍然昏迷未醒，希望大家集氣讓兒子盡快蘇醒。不過，此消息尚未獲校方證實。

香港入境事務處其後證實一港人留學生遇襲。

入境處回應稱，就一名港人於英國留學遇襲一事，在接獲家屬求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐英大使館跟進事件，並已按家屬意願提供適切意見及可行的協助。

入境處會繼續與當事人家屬、公署及大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。

英國德文郡（Devon）蒂弗頓（Tiverton）寄宿學校Blundell's School2023年6月9日發生校園襲擊事件。一名16歲男學涉嫌以錘子先後襲擊2名學生及1名教師，其中一名學生重傷危殆。網傳其中1名受害者為香港男學生。入境處其後也證實一港人留學生遇襲。圖為該校網站首頁截圖。

檢獲武器不止一件

英國天空新聞9日稱，警方9月9日凌晨約1時接報到場。之後多部救護車及應變小組等，以陸空方式將3名傷者送往醫院。

當地警方稱已在現場找到一些武器， 並在繼續調查事件，包括16歲男生的行兇動機。

事發的Blundell’s School為已有逾400年歷史的寄宿學校，較高年級宿生每年學費41,325萬鎊（約40.7萬港元），年僅7、8歲的宿生每年學費2.8萬鎊（約27.6萬港元）。

英國廣播公司（BBC）指校長維倫加（Bart Wielenga）向家長致函稱，相信今次是個別事件，宿舍附近將會有警察駐守一段時間。學校正與警方密切合作，並敦促父母不要參與猜測，又或在社交媒體上發帖。