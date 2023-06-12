英國寄宿學校16歲男生涉錘擊3名師生　入境處證港人留學生遇襲

英國德文郡（Devon）蒂弗頓（Tiverton）一所寄宿學校6月9日發生校園襲擊事件。一名16歲學生涉嫌以錘子先後襲擊兩名學生、一名教師，其中一名學生重傷危殆。疑兇是來自該鎮的16歲男生，他因涉3項故意造成嚴重身體傷害罪被捕。



網傳其中一名受害者為香港男生。香港入境事務處其後也證實一港人留學生遇襲。

入境處回應稱，就一名港人於英國留學遇襲一事，在接獲家屬求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐英大使館跟進事件，並已按家屬意願提供適切意見及可行的協助。

入境處會繼續與當事人家屬、公署及大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。

英國天空新聞9日稱，警方9月9日凌晨約1時接報到場。

英國德文郡（Devon）蒂弗頓（Tiverton）寄宿學校Blundell's School2023年6月9日發生校園襲擊事件。一名16歲男學涉嫌以錘子先後襲擊2名學生及1名教師，其中一名學生重傷危殆。網傳其中1名受害者為香港男學生。入境處其後也證實一港人留學生遇襲。圖為該校網站首頁截圖。

事發的Blundell’s School為已有逾400年歷史的寄宿學校，宿生每學年費用為41,325英鎊 。

當地救護車服務中心稱在9日凌晨1時左右接到報案。當局派出多部救護車及應變小組等，以陸空方式將3名傷者送往醫院。 目前，他們中有一人危殆、一人情況穩定。當地警方表示已尋獲武器， 並在繼續調查事件，包括16歲男生的行兇動機。

英國廣播公司（BBC）指校長維倫加（Bart Wielenga）向家長致函稱，相信今次是個別事件，宿舍附近將會有警察駐守一段時間。學校正與警方密切合作，並敦促父母不要參與猜測，又或在社交媒體上發帖。

在香港的網上群組，11日有疑似受害者家長發帖稱，兒子是香港人，已獲英國5大腦科專科醫生之一做手術，但仍然昏迷未醒，希望大家集氣讓兒子盡快蘇醒。不過，此消息尚未獲校方證實。