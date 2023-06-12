黃鴨 ｜昂坪360推橡皮鴨主題纜車　市集設大浴缸裝滿逾千鴨供打卡

黃色橡皮鴨重臨香江後，掀起一股黃鴨熱潮。昂坪360推出黃鴨主題的纜車，讓遊客乘搭時能與鴨仔歡樂「同遊」；亦在昂坪市集設兩米高巨型浴缸，裝滿逾千隻黃鴨供市民和旅客打卡。



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為配合黃鴨熱潮，昂坪 360 將兩架纜車的車身貼上「飛天橡皮鴨」圖案，讓遊客在乘搭纜車期隔空打卡留念。另外有3架以「泡泡浴」為主題的纜車，車廂以白色浴室為主題，讓遊客乘搭時如置身泡泡浴缸，與鴨仔一起暢遊。「飛鴨」纜車將於明日起至9月3日供市民乘坐。

昂坪市集亦設有兩米高的繪本風格巨型透明浴缸，浴缸裝滿數千隻橡皮鴨「暢泳」，吸引市民前來「打卡」。市集亦特設夢幻浴室場景，市民可一嘗「浸鴨浴」。

昂坪 360 早前與鄰舍輔導會合作，安排近5,000隻橡皮鴨在天壇大佛前的長石階列陣。鄰舍輔導會總幹事馮綉文表示，計劃在昂坪市集義賣該5,000隻橡皮鴨，並將籌得的款項用於支援機構發展，包括長者服務、殘障人士服務、院舍服務等。

通關後昂坪旅客量升 個別日子回復至疫前7至8成

昂坪360董事總經理劉偉明表示，期望今次活動為市民和外地遊客帶來活力和正能量，留下獨特難忘的大嶼山體驗。劉偉明續指，樂見通關後訪港旅客數目有明顯增長，其中五一勞動節及佛誕假期的訪客量錄得正面增長，個別日子的整體訪客數量更回復至疫情前七至八成。

另外，昂坪360於即日（12日）起推出「360季度通」，售價港幣360元，乘客購買後可於即日起至今年11月30日，無限次乘搭標準車廂纜車，三人同行更有85折優惠。