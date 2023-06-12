黃鴨｜居港台媽抽水設計「漏氣扁皮鴨」碟頭飯　網民激讚：抽得靚

巨型黃鴨(Rubber Duck) 日前再重臨香港，不過在維港展開首日即受天氣炎熱影響氣壓，要「放氣」維修，引起全城哄動。不少網民製作網絡梗圖對此事抽水，而一位居港的台灣媽媽就別出心裁，特意製作「扁皮鴨」飯，惹來網民激讚。



（何以諾攝）

黃色巨型橡膠鴨相隔10年重返香港，打孖現身中環海濱。但在開放公眾參觀的第一日，其中一隻橡膠鴨就因抵受不到炎熱天氣而繃緊，主辦方決定就為它放氣。期間有不少市民正在橡膠鴨前觀賞，見證橡膠鴨漏氣的一瞬間。事件在網上瘋傳，更有不少網民藉此抽水。

黃鴨出擊！18米高巨型「雙黃鴨」回歸 記者實測6招另類打卡技巧

（黃偉民攝）

一位在香港生活，平日設計不同造型便當的台灣媽媽「暴龍媽媽」，事後也在其Facebook時常分享自己親手做的便當，發帖分享自己做的便當，圖中有一隻鴨仔造型的飯團，旁邊一塊蛋餅扮演漏氣的橡膠鴨仔。更寫道：「鴨仔一號表示：我同事罷工了…. #鴨仔二號你要趕快回來上班喔」嘲諷被放氣的橡膠鴨正在罷工，亦期待橡膠鴨仔回歸。事主表示本來就想做一個兩隻鴨仔的造型便當，恰巧其中一隻漏氣，就乾脆依照真實情況做。

Facebook截圖

網民留言：「另一隻只是變了片皮鴨」、「抽得靚，我鍾意」、「甚麼水都給你抽乾」不少網民都藉此事嘲諷放氣的橡膠鴨變了片皮鴨，都有網民讚事主嘲諷得很貼服，便當造型滑稽又有趣。

港男鬧爆酒樓半隻片皮鴨僅6塊肉 網民卻揭發疑為$1優惠:點呀乞兒

「暴龍媽媽」Facebook相片

其實除了是次橡筋鴨仔漏氣的造型便當，事主在其Facebook專頁都發佈過不少深得網民心的設計，例如《食神》薛家燕造型的叉燒飯、《鹿鼎記》徐錦江鰲拜造型的碟頭飯等，相當神似。

+ 5

原文：暴龍媽媽