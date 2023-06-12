黃鴨復活｜再度暢遊海面　市民：充氣後好精神　成雙冇咁孤單

兩隻巨型黃色橡皮鴨於上周六（10日）正式在維港展出，惟其中一隻於因不抵酷熱天氣，須「放氣」以避風險。該隻泄氣黃鴨今早重新充氣，不少市民特意前來觀鴨，「打卡」留念，形容復元後的黃鴨煥然一新，十分精神，高興再度成雙。



▼6月12日 充氣後的黃鴨重回維港▼



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酷熱天氣無阻市民賞黃鴨「復活」

「扁皮 」黃鴨上午約九時半，由躉船駛入維港海面，被吊起充氣。期間吸引不少市民靠近海旁，一邊在陰涼處避暑，一邊等待黃鴨「復元」。黃鴨到中午時分，形態開始吹至圓碌碌，至「挺直」成形的一刻，市民即舉機拍下。

黃鴨「復活」 小朋友：鴨仔帶咗佢嘅朋友返嚟

有家長趁女兒放學，一同觀看黃鴨。家長楊小姐表示，女兒得知黃鴨「泄氣」後，形容黃鴨「死咗啦」，得悉會重新充氣，喜見兩鴨結伴而行。女兒欣欣指，「好開心，係因為隻鴨仔帶埋佢個朋友過嚟。」

有市民看到「扁皮鴨」報道，特意前來看充氣後的黃鴨。梁小姐和林先生在鴨子「泄氣」當日有前來，今日目睹黃鴨再度「打孖上」感高興。林先生指：「見到今日出返，即刻過嚟。」梁小姐認為，今天的黃鴨煥然一新，「好精神」。

藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）亦在場目睹黃鴨「復活」一刻，拍照留念的同時，又興奮地說道：「OK！He's back！（OK！他回來了！）」

父小姐帶預先購買的小黃鴨欣賞巨型黃鴨。（石恩彤攝）

天氣酷熱市民擔心黃鴨再次「泄氣」

有市民相隔十年後再觀賞巨型黃鴨，擔心黃鴨因酷熱的天氣再度要泄氣，會等待兩隻黃鴨「復活」再前來。市民王小姐則認為，黃鴨再度泄氣「好小事」、「每樣嘢都有意外 ，唔泄氣做返好就得」。