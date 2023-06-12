人間有愛｜27歲女癌症復發眾籌200萬　一天內達標：萬分感謝大家

原任職英文科老師、27歲的黃莛恩（Sasha），去年確診患淋巴癌第四期，原以為經歷化療後康復在望，豈料天意弄人，近日獲告知再度復發，急需接受CAR-T細胞療法續命。

不過，醫療費昂貴下，她坦言積蓄早已耗盡，盼獲善心人合力捐助約200萬元治病，以對抗癌魔。她昨晚（11日）於網上發起眾籌，「CAR-T是我打贏淋巴瘤嘅唯一希望。」不少網民紛紛送暖打氣。黃莛恩今日晚上報喜，指已達成眾籌目標，呼籲眾人毋須再捐款：「萬分感謝大家，每一位心意我都永遠感激！」



我會盡我最大努力打好呢場仗！ 抗癌女教師黃莛恩（Sasha）

接受六次化療卻再度復發 籌200萬做細胞療法

黃莛恩昨日於社交平台及眾籌網站撰文，急求善心人捐款協助抗癌。今年27歲的Sasha，去年12月不幸確診罕見的淋巴瘤（PMBL)第四期。她一直樂觀抗癌，已接受六次化療，原以為多做一次化療即可痊癒，詎料事與願違，病情竟再度復發，腫瘤重新快速生長。Sasha引述醫生指，接受二線化療及骨髓移植，很大機會未必奏效，「我唯一的希望只得嵌合抗原受體T細胞療法 (Car T)。」

不過，相關療法造價昂貴，需要近200萬元，黃莛恩亦坦言未能負擔：「爸爸媽媽自小離異，我爸爸疫情期間沒有收入，我媽媽係巴士司機，一個人養大我哥哥、妹妹同我。 治療嘅期間我無辨法工作，應付日常開支同藥費已經用哂我嘅積蓄，我哋無能力負擔咁昂貴嘅醫療費。」抗癌路滿佈荊棘，但她未言放棄：「 Car T 係我打贏淋巴瘤嘅唯一希望。」

黃莛恩是樹仁大學的校友，畢業時在校園留倩影。（Sasha眾籌網頁截圖)

雖然躺在病床上，黃莛恩對世界仍有無限憧憬，盼康復後可重執教鞭，以生命影響生命。（Sasha眾籌網頁截圖)

身穿醫院病人服的她舉起姆指示意「眾籌達成」，又表明將會加油抗癌，「我會盡我最大努力打好呢場仗！」她又對眾人致以感激：「我完全感受到大家嘅愛，我愛大家，我愛香港，我愛香港人。祝福你哋所有人生活安好！一生平安！」

樹仁大學協理副校長（學生事務）葉秀燕今日亦代表校方探訪Sasha。（新傳網FB圖片)

原任英文科老師：學習語言可以接觸世界更多美好事物

雖然躺在病床上，她對世界仍有無限憧憬，黃莛恩原本是一名英文科老師，她自白道：「我透過呢份工作多咗好多人與人之間有意義的聯繫。我想繼續用我嘅熱情，用英語作為第二語言去教更多同我一樣嘅年輕人同成年人。我相信透過學習語言可以接觸到世界更多美好嘅事物。我仲好年輕，我相信我總可以接觸到更多的學生，總可以學習更多更多既事。」

不少網民紛紛轉載其眾籌帖文，又留言為其集氣，亦有不少善心人表明已捐款支持，祝願她努力抗癌，戰勝病魔。她回覆時更致謝一眾網友，表明不會放棄。

樹仁協理副校長代表校方探訪

樹仁大學協理副校長（學生事務）葉秀燕今日代表校方探訪她，為她打氣及了解需要，又表明大學校友會將全力聯繫和呼籲眾校友參與捐款。樹仁大學學生事務處今日傍晚則向校友發電郵，呼籲可襄善舉。