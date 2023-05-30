葛珮帆｜優化癌症藥物資助達精準治療

除了科研藥物的進步，確保病人獲得適切治療及政府於醫療藥物的支援，尤其對基層人士來說攸關重要。作為本港頭號癌症殺手，肺癌新症於最新官方統計超過5000宗，當中大部份均屬晚期個案。可幸地，即使晚期肺癌，現時亦有不同新式治療，有望將絕症變成長期病。然而高昂藥費卻又成了另一噩耗，尤其是對於基層而言，晚期肺癌仍是一個昂貴的「絕症」。



來稿作者：葛珮帆



筆者一直關注新型藥物於基層支援，據悉政府因應不同基因靶點突變的肺癌病症，已將一些相應的標靶藥物納入資助範圍。可是，沒有基因突變的晚期肺癌患者則未能使用標靶藥，免疫治療成為傳統化療以外的新式治療，並被國際認證可大大延長晚期具PD-L1蛋白表達水平的肺癌患者的存活機會和生存期，惟港府於免疫治療資助則大大落後於其他地區。對於免疫治療，政府現時只資助PD-L1蛋白水平高表達的「高分」晚期肺癌患者；低表達量的「低分」患者則被拒諸資助門外，需要承受不一樣的藥費，「同病同藥不同命」。

無論高分或低分之晚期肺癌患者，只要經濟上有困難，都應得到公平、平等治療機會，而不是「高分有得醫，低分無錢醫」。PD-L1「低分」患者當中，有住劏房的，家境甚至可能比某些受資助的「高分」肺癌患者更差，更需要公共資源協助。政府應該針對每一群組病人的精準需要，更有效地配對資源，從而讓病人獲得更精準的治療。

此外，政府於新型藥物資助應屬扶貧政策之一，然而上述「高分低分制」做法完全未能體現扶貧精神。亦有病人組織表示，在接觸多個基層癌症患者個案中，年長家人的醫藥費用往往成為年輕一代的重擔。一人患癌，全家受罪，不獲支助的基層肺癌患者，其家人往往需要分擔高昂的治療藥物費用，不只讓他們的生活質素進一步下降，更可能窒礙了年輕一代的多元發展，最後或導致貧窮問題又在下一代延續。

綜觀新加坡、日本、韓國、澳洲、紐西蘭及英國等，早已將免疫治療資助全面推展至所有具PD-L1蛋白反應的晚期肺癌病人。保障病人的健康及生命安全是政府應有之義，期望政府盡快研究擴展現時的免資助範圍至所有適合晚期肺癌病人，為PD-L1低分肺癌病人同樣帶來福音，令他們和他們的家人臉上再次掛上久違的笑容，康復路上再現曙光。

作者葛珮帆是立法會議員（選舉委員會界別）。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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