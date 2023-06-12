西貢公路二期工程長3.5公里　擬斥32億貴一期兩倍　料斬2千棵樹

西貢公路第二期工程終向立會申請撥款，路政署估計二期計劃初步估算費用約為32億890萬元，重點擴闊匡湖居與白沙灣之間及白沙灣與西貢市之間兩段共長約3.5公里的西貢公路。相比一期建造6.1公里耗資17億元，二期費用高出近乎雙倍。此外，工程範圍內約有2,270 棵樹，其中僅約100 棵會被保留。



運輸及物流局向立法會交通事務委員會遞交文件，尋求支持向財務委員會申請撥款興建西貢公路第二期工程（匡湖居至西貢市之間的西貢公路分隔車道工程），重點擴闊兩段共長約 3.5 公里的西貢公路，由現時的雙線不分隔行車道，改為雙程雙線分隔行車道，預計約8年內會大致完成有關工程。

議員方國珊認為，二期費用比一期高出近乎雙倍，且建造期需要8年實在太長。希望路政署及顧問公司應該做好把關，特別是吸取公路一期的經驗，處理及減低好路面波動水平，對下游疏水避免水浸，加強與地區聯絡及聽取當區居民用家意見。

根據文件內容，工程範圍內約有2,270 棵，其中僅約100棵會被保留。為騰出空間進行道路擴闊工程，擬議工程計劃須移植約25棵樹到工程範圍內的其他位置（當中8棵為具特別價值樹木）。餘下約2,145 棵經樹木勘查後認為不適宜移植而須予砍伐（當中12 棵為具特別價值樹木，包括10棵土沉香和2棵茸莢紅豆）。