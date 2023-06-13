康文署租場新系統下月接受登記　須簽聲明遏炒場　嚴重違規報警

康文署推出全新智能康體服務預訂資訊系統SmartPLAY（康體通），取代使用超過20年的租場電腦預訂系統，下月3日起接受用戶登記。為遏止炒場風氣，新系統增加防炒場功能，包括實名登記、以抽籤方式分配康體設施、預訂足球場時須4人簽場及填寫聲明承諾不會轉讓用場許可。康文署助理署長黃有權表示，若發現有炒場行為，除使用不同行政手段作懲罰，亦不排除將可疑個案交由警方處理，違規者有機會被檢控，承擔法律責任。



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新增防炒場功能 先抽簽再分配 先針對足球場

康文署設施「炒場」成風，一直難以遏止，新租場系統SmartPLAY推出應對功能，包括實名登記、以抽籤方式分配康體設施、除租用人外須填寫多4名用場人士的新系統用戶編號，而其中3人必須在租訂段節與租用人一同簽場及在場使用設施，以及填寫聲明承諾不會轉讓用場許可。

康文署助理署長黃有權指，由於足球場出現較嚴重的炒場情況，新系統將首先在足球場以抽籤方式分配。康文署總康樂事務經理駱美美表示，抽籤方式會循序漸進地擴展至其他類型運動場，讓市民慢慢適應新措施。

針對炒場者 康文署：報警是最後一步

為防止有炒場者陪同用場人士出現的情況出現，黃有權指，會安排人手監察，如有發現，將交由警方處理，並按第210章《盜竊罪條例》作出檢控。他強調，報警處理是「最後一着」，不希望去到這一地步，康文署會先用行政手段懲罰炒場者。如租場者60日內兩次被發現炒場行為，將被罰禁止訂場一段時間，最嚴重個案可被禁360日。

SmartPLAY新系統會在240多個康樂設置375部自助服務站，可供即時登記個人用戶、預訂康體設施即報名參加康體活動、自助辦理簽場或活動簽到等。（鄭子峰攝）

除了新增防炒場功能，康文署會在240多個康樂場地設置375部自助服務站，方便市民即時登記、預訂設施、報名參加康體活動、自助辦理簽場或活動簽到等。

預訂設施方面，新系統在「先到先得」的形式上，加入抽籤方式分配康體設施，市民每日可遞交一份申請。系統自動檢查申請人資格、個人預訂限額及時間重疊申請，申請人每日最多可分配上限3個選擇。系統將以電子通知設施抽籤和分配結果，市民亦可查詢設施的實時可用情況。

將新增度假營營位預約功能

報名康體活動方面，系統亦新增新人優先派位機制，如在過去十二月成功報名某種類活動會變成「舊人」，將優先分配抽籤名額給「新人」，若有剩餘名額再就分配給「舊人」。另外，團體預約康體設施方面，將新增度假營營位，未來有望以系統分配房間。新系統將支援更多電子支付方式，例如八達通及「購數快」、Apple Pay 及Google Pay。